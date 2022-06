Πλούσιο το έργο της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πιστή στην αποστολή της, η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών διενεργεί καθημερινά πλήθος ατομικών συνεδριών ψυχοκοινωνικής/ ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής και φυσικοθεραπειών, καθώς και υποστήριξη σε θέματα προσβασιμότητας (ψηφιακής ή φυσικής) σε ωφελούμενους/ες φοιτητές/τριες από Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά το μήνα Μάιο 2022 όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 350 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, 30 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, 77 συνεδρίες φυσικοθεραπείας , 8 αθλητικές δράσεις και η μετατροπή σε προσβάσιμη μορφή περισσότερων από 1100 σελίδων πρωτότυπου υλικού και 3 βιβλίων.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας απευθύνονται σε φοιτητές/τριες Ευαίσθητων/Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνώμονα τις αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πραγματοποιείται λήψη κοινωνικού ιστορικού μέσω ατομικής συνέντευξης και σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης με απώτερους στόχους: τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε όλη την ακαδημαϊκή τους πορεία και την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών και μείωση της ακαδημαϊκής διαρροής, καθώς και τη μετέπειτα ένταξη στην κοινωνία και αγορά εργασίας.

Κάθε φοιτητής/τρια που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες Ευπαθών/Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων, μπορεί να επικοινωνήσει με το γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο τηλέφωνο 2610.969696 ή στο email [email protected] Επίσης, μπορεί να κάνει αίτηση για οποιαδήποτε υπηρεσία της Κοινωνικής Μέριμνας επιθυμεί, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Ωφελούμενου στο σύνδεσμο https://socialwelfare.upatras.gr/beneficiary-form/, ώστε οι συνεργάτες της Κοινωνική Μέριμνας να επικοινωνήσουν μαζί του/της.

Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας

Οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο με βάση τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Ψυχοκοινωνική και Συμβουλευτική Στήριξη

Ψυχολογική Στήριξη

Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες

Υπηρεσίες Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία.

*Στο μεταξύ με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με τίτλο «Changing the way we see disability» τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Ήταν μία εκδήλωση ενταγμένη στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 (European Year Of Youth 2022). Την εκδήλωση διοργάνωσε η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το δίκτυο των φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Πατρών (ESN UoPA).

Αξίζει να σημειωθεί πως η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλάμβανε ομιλίες και βιωματικές δράσεις. Παράλληλα έγινε και η απονομή για τον πρώτο διαγωνισμό 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού που υλοποιήθηκε από τη Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας με την αρωγή της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν (α) η εισαγωγή των φοιτητών στην τρισδιάστατη σχεδίαση και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει στα Άτομα με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους και στην καλύτερη διαβίωσή τους και (β) η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε κοινωνικά ζητήματα και συγκεκριμένα στο ζήτημα της αναπηρίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/imerida-changing-the-way-we-see-disability/ Την εκδήλωση, μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω video ή στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=sA5OxHY32w0