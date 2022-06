Δημοσίευση άρθρου για το Πανεπιστήμιο Πατρών στην εφημερίδα China Daily

Πολύ σημαντικό για την προβολή του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το γεγονός ότι η εφημερίδα China Daily αφιέρωσε άρθρο στην διαδικτυακή της έκδοση στις συνεργασίες που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών με Πανεπιστήμια της Κίνας.

Το αφιέρωμα εντάσσεται σε ειδική έκδοση που εστιάζει στα πενήντα χρόνια Σινο-Ελληνικών διπλωματικών σχέσεων και ο τίτλος του άρθρου στα αγγλικά είναι «University of Patras and its exciting Silk Road adventure: Setting a solid Sino-Hellenic academic framework». https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/06/WS629d54afa310fd2b29e60cce.html

Στο εκτενές κείμενο γίνεται αναφορά στην πορεία του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1964 που ιδρύθηκε και πως σήμερα έχει φτάσει στο σημείο να καλύπτει ακαδημαϊκά όλους τους τομείς της γνώσης και της επιστήμης καθώς και ότι οι δραστηριότητες του καλύπτονται και υλοποιούνται από ένα προσωπικό 700 μελών (καθηγητές, προσωπικό γραμματειών, κ.α.).