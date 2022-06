Νευρικά βλαστοκύτταρα: Από τη βασική κατανόηση στις μεταφραστικές εφαρμογές

Η ανακάλυψη βασικών βημάτων ανάπτυξης του εγκεφάλου υπό το πρίσμα της εξέλιξης και ο σχεδιασμός νέων κυτταρικών θεραπειών αποτελούν κεντρικούς ερευνητικούς στόχους για τις επόμενες δεκαετίες. Έτσι, οι θεραπείες που βασίζονται σε νευρικά βλαστοκύτταρα (NSCs) είναι πολλά υποσχόμενες για την αντιμετώπιση νευροαναπτυξιακών, τραυματικών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Για αυτό, περισσότεροι από 160 κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον κόσμο, από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ινδία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία, που μελετούν βασικές και μεταφραστικές πτυχές της βιολογίας των νευρικών βλαστοκυττάρων (NSCs) θα συναντηθούν για να συζητήσουν την παρούσα γνώση και τις μελλοντικές προοπτικές για τις κυτταρικές θεραπείες και θα ανταλλάξουν απόψεις με νέους ερευνητές και μελλοντικούς επιστήμονες αλλά και με εκπροσώπους συλλόγων ασθενών στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “Neural stem cells: From basic understanding to translational applications” που θα λάβει χώρα στην Κυλλήνη στις 5-9 Ιουνίου 2022. Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πτυχές της βασικής βιολογίας των νευρικών βλαστοκυττάρων (NSCs) έχουν ενισχύσει την πρόοδο των κλινικών εφαρμογών στην ανακάλυψη φαρμάκων και στις θεραπείες κυτταρικής αντικατάστασης. Έμφαση θα δοθεί σε συστήματα μοντέλων που μιμούνται την ανθρώπινη φυσιολογία και παθοφυσιολογία, ένα ουσιαστικό βήμα που γεφυρώνει τη γνώση της βασικής και κλινικής έρευνας, στη μοντελοποίηση ασθενειών και ειδικότερα στη δημιουργία νέων ζωικών μοντέλων για ανθρώπινες ασθένειες του νευρικού συστήματος, στην αναγέννηση των κατεστραμμένων κυττάρων στο νευρικό σύστημα και στην επαναδημιουργία των νευρικών συνδέσεων, ενώ θα συζητηθούν και τα πρώτα ευρήματα από την ανάπτυξη μίας νέας θεραπείας με τη χρήση βλαστικών κυττάρων για τη νόσο του Πάρκινσον. Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Καθηγητή Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών Σταύρο Ταραβήρα (GR) με συνδιοργανωτές τους Benedikt Berninger (UK), Gaia Navarino (AT), Corinne Houart (UK) Χριστίνα Κυρούση (GR) και με την υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού European Molecular Biology Organization και του Πανεπιστημίου Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες: https://meetings.embo.org/event/21-neural-stem-cells