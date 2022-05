Η Σαρλίζ Θερόν «συστήνει» την Κλέα - ΦΩΤΟ

Η Σαρλίζ Θερόν είναι η νέα ηρωίδα της Marvel και θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στην ταινία «Doctor Strange in the Multiverse of Madness».

Ο χαρακτήρας που θα υποδύεται, είναι αυτός της Κλέα και η ηθοποιός μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, δίνοντας μία μικρή γεύση για το πώς θα μοιάζει η νέα μάγισσα. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Θερόν έγραψε «Γνωρίστε την Κλέα».

Σύμφωνα με τα κόμικ της Marvel η Κλέα είναι μια μάγισσα με την οποία ο Δόκτωρ Στρέιντζ έχει ερωτικές σχέσεις και πρόκειται για έναν χαρακτήρα, που δημιούργησαν οι Σταν Λι και Στιβ Ντίτκο, και που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρά του Strange στο Strange Tales το 1964.

Όσα ξέρουμε για την Κλέα

Αναφορικά με την επιλογή της Θερόν για τον ρόλο, ο σεναριογράφος, Μάικλ Γουάλντρον είπε αρχικά: «Είναι απίστευτο! Πάντα ξέραμε πως θέλαμε να συστήσουμε την Κλέα, η οποία στα κόμικ είναι, θα έλεγε κανείς, η μεγαλύτερη αγάπη του Δόκτωρ Στρέιντζ, όμως με πολλούς τρόπους είναι η φανταστική ισάξιά του, σαν μάγισσα που είναι». Παράλληλα, ο ίδιος έδωσε κι άλλες πληροφορίες για τον χαρακτήρα της, η οποία είναι ανιψιά του «Dormammu», ο οποίος είχε εμφανιστεί στην πρώτη ταινία.

Ακόμη, ο Γουάλντρον υπογράμμισε ότι πριν συστηθεί η Κλεα στο κοινό, έπρεπε να κλείσουν το κεφάλαιο της Κριστίν Πάλμερ, που μέχρι και σήμερα ήταν η ηρωίδα που εμπλεκόταν στα ερωτικά του πρωταγωνιστή.