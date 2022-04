Ξεκινά αφιέρωμα σε Ανεξάρτητους Αμερικανούς σκηνοθέτες στην Αθήνα

Το KINO ATHENS παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα με θέμα «Focus: American Independents» τον μήνα Μάιο στην ταράτσα του Bios στην Πειραιώς 84 στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα σε ανεξάρτητους Αμερικανούς σκηνοθέτες, με τις τρεις από τις τέσσερις ταινίες που έχουν επιλεγεί, να προβάλλονται για 1η φορά στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προσκεκλημένοι του κινηματογραφικού χώρου θα είναι μαζί εκεί για να μιλήσουν για τις ταινίες και να συντονίσουν τα online Q&A μετά από κάθε προβολή.

Αμφιλεγόμενο, απρόσμενο, αντισυμβατικό και συχνά ενοχλητικό, το ανεξάρτητο σινεμά, μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο καινοτόμες και σημαντικές στιγμές του κινηματογράφου. Αυτή η επιλογή ταινιών, εκτός από την ανεξαρτησία στην παραγωγή, τον χαμηλό προϋπολογισμό και τον αυτοσχεδιασμό, σχετίζεται με τη νιότη, το ταξίδι και τους οικογενειακούς δεσμούς. Τα ταξίδια, με σκοπό να σε κάνουν να συμφιλιωθείς με το παρελθόν σου, να βρεις παρηγοριά ή απλώς το να περιφέρεσαι άσκοπα, είναι το κοινό μοτίβο σε αυτές τις ταινίες.

Η αρχή γίνεται με την προβολή του «Bummer Summer» σε σκηνοθεσία Zach Weintraub στις 5 Μαΐου 2022 στις 21.00.

Η ταινία είναι Αμερικανικής παραγωγής 2010, ασπρόμαυρη και έχει διάρκεια 79 λεπτά.

Γλώσσα: αγγλικά - english

Θα προβληθεί με υπότιτλους στα ελληνικά.

Σκηνοθεσία, Σενάριο: Zach Weintraub

Φωτογραφία - Cinematography: Nandan Rao

Μοντάζ: Jesse Fisher

Παίζουν οι: Mackinley Robinson, Maya Wood, Zach Weintraub, Alex Rivera, Julia McAlee, Elna Baker, Simon Kogan.

Παραγωγός: Nandan Rao.

Σύνοψη:

Μπορεί το καλοκαίρι να πάει στραβά; Όχι για αυτήν την παρέα κολεγιόπαιδων, φίλων που συναντήθηκαν τυχαία και συνέχισαν να κάνουν παρέα, απολαμβάνοντας την αρχή των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ο Άιζακ χωρίζει με τη Μάγια, ενώ συνδέεται με τον μεγαλύτερο αδερφό του Μπεν και την πρώην κοπέλα του Λίλα, βιώνοντας τις πρώτες χαρές ενός χαλαρού ταξιδιού.

Γοητευτικό ημι-οδικό ταξίδι σε chiaroscuro, που μοιάζει οπτικά με τα πρώτα έργα του Jim Jarmusch – Τζιμ Τζάρμους, με κυρίως αυτοσχέδιες ερμηνείες από νέους ηθοποιούς. Κομψή απλότητα και ανεπιτήδευτη φρεσκάδα, με νοσταλγικό τρόπο φέρνουν στο μυαλό μας όλη τη γεύση των καλοκαιριών των παιδικών μας χρόνων. Η ταινία γυρίστηκε με Canon EOS 5D, μια μηχανή που χρησιμοποιείται συνήθως για φωτογραφία και η ταινία κόστισε συνολικά 7.000 δολάρια.

*Εισαγωγή και Q&A με τον σκηνοθέτη μετά την προβολή (online), από τον κριτικό κινηματογράφου Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο.

Zach Weintraub (ΗΠΑ, 1977)

Συγκλονισμένος από τον παράξενο κόσμο της σχολής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο Ζακ αποφάσισε να αποφοιτήσει ένα εξάμηνο νωρίτερα και να περάσει το δεύτερο μισό του τελευταίου έτους, κάνοντας μια ταινία μεγάλου μήκους. Σέρνοντας μαζί τον ανυποψίαστο φίλο και συνεργάτη του Nandan Rao, επέστρεψαν στη γενέτειρά του, την Olympia, όπου θα ήταν ελεύθεροι να εργαστούν σύμφωνα με τις κοινές τους αξίες γύρω από την κινηματογραφική δημιουργία: στενή συνεργασία, μικρό και σφιχτοδεμένο συνεργείο, μαζί με την τήρηση ενός συγκεκριμένου στόχου: να ενθαρρύνουν τον αυθορμητισμό.

Φιλμογραφία

2015 Slackjaw

2013 You Make Me Feel So Young

2011 Fresh Starts 4 Stale People (συνσκηνοθέτης)

2011 The International Sign for Choking

2010 Bummer Summer.

Το “Bummer Summer” παρατηρεί τις συναισθηματικές διακυμάνσεις δύο αδελφών, που ξεκινούν ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο κατά μήκος της ακτής της Ουάσιγκτον. Αποτελεί μία από τις πρώτες ταινίες που γυρίστηκαν με φωτογραφική μηχανή DSLR, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα σε μία ταινία βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στους αυτοσχεδιασμούς του καστ των ηθοποιών.

Αναφορικά με τις επόμενες 3 ταινίες, στο “Putty Hill”, ένας νεαρός άνδρας πεθαίνει από υπερβολική δόση κι εμείς παρατηρούμε τις διακυμάνσεις των σχέσεων της οικογένειάς του και των φίλων του. Γυρισμένη σε μια εργατική συνοικία της Βαλτιμόρης, ο Porterfield απεικονίζει νέους ανθρώπους που παλεύουν με διαλυμένες οικογένειες. Ο Porterfield διευρύνει κι εμβαθύνει την οπτική του στην τοπική κοινωνία, από την οποία προέρχεται ο ίδιος, αφηγούμενος την ιστορία φίλων και συγγενών, πλαισιωμένη από την απώλεια. Μια ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναπαριστά το πορτρέτο μιας κοινότητας που ακροβατεί και λοξοδρομεί εξαιτίας της φτώχειας, σε μια προσπάθεια αναζήτησης ενός νέου αμερικανικού ονείρου.

Στο “Gabi on the Roof in July”, μία σύγχρονη αντιπαλότητα μεταξύ αδελφών διαδραματίζεται ένα καλοκαίρι στο Μπρούκλιν. Πρόκειται για το πορτρέτο μιας νεανικής Νέας Υόρκης και των περιπλανώμενων ονειροπόλων της πόλης, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν εκεί, αλλά το κάνουν ούτως ή άλλως. Φτιαγμένη με εξαιρετικά χαμηλό προϋπολογισμό, η ταινία αποτελεί ένα έξυπνο μείγμα χαλαρότητας και δομής, που προσθέτει μία εκπληκτική δυναμική και ταυτόχρονα επιτρέπει στους χαρακτήρες να διατηρήσουν την αμφιθυμία τους, ακροβατώντας μεταξύ ιδιορρυθμίας και ρεαλισμού.

Τέλος στο “The Color Wheel” ο όρος “αδελφική αντιπαλότητα”, που συναντάμε πρώτα στο “Gabi on the Roof in July”, ανάγεται σε νέα επίπεδα, με ασταμάτητη τοξικότητα και λεκτική βία. Άβολη κι ενοχλητική, αλλά ποτέ βαρετή, πρόκειται για μια ταινία που καταργεί αναρίθμητους κανόνες, αποτελώντας ένα χαμηλού προϋπολογισμού road movie, όπου αγάπη και μίσος εξισώνονται. (Νίνα Βελιγράδη).

