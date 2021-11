Εκπαιδευτικοί του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών πήγαν για μία εβδομάδα στην Φινλανδία

Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών πραγματοποίησε την πρώτη του κινητικότητα εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το πρόγραμμα “Restart” που εκπονεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του επαγγελματικού λυκείου Varia της πόλης Βάνταα και να μελετήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας.

Ακολούθως πραγματοποίησαν επιμόρφωση πάνω σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία για την ένταξη των μεταναστών με την πρακτική εξάσκηση των εξής μεθοδολογιών: Flashcards, Thinglink, Robotics, VR, AR, Gamification, CLIL, Camera Pen Approach, Flipgrid, Screencastify, Mentimeter, Quizlet, Wheel of Names, Wordwall, Loru Games, Book Creator, Adobe Spark, Google Workspace, Puppets Pal, Classdojo.

Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Βέλγιο, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Οι επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα σχολεία τους και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση και διδασκαλία μεταναστών. Με τη φροντίδα του επιμορφωτικού οργανισμού Euneos Courses που παρείχε το σεμινάριο στη Φινλανδία πραγματοποιήθηκαν δύο ξεναγήσεις στην πόλη του Ελσίνκι την πρώτη και την τελευταία ημέρα της επιμόρφωσης. Δειγματική υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού ψηφιακού εργαλείου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο της Φινλανδίας. Ελεύθερος χρόνος για επισκέψεις στα αξιοθέατα του Ελσίνκι, με σκοπό την επαφή των επιμορφούμενων με την κουλτούρα της Φινλανδίας, υπήρχε καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες.

Η επιμόρφωση διήρκησε 7 ημέρες, το χρονικό διάστημα 17/10/2021 – 23-/10/2021. Με το πέρας της, στους επιμορφούμενους χορηγήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πατρών έχει ήδη υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Erasmus ΚΑ1 (Ισπανία/Πορτογαλία) με σκοπό την πρόληψη της σχολικής βίας και διαρροής και τη διαχείριση της σχολικής αποτυχίας και συναισθηματικής νοημοσύνης, και είναι συντονιστικό σχολείο ενός προγράμματος Erasmus ΚΑ2 με εταίρους από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (θέμα: “Η διδακτική της ευρωπαϊκής ιστορίας και του Ολοκαυτώματος μπορεί να προάγει την κοινωνική συμπερίληψη και την εξάλειψη διακρίσεων στις τάξεις”).

Η τρέχουσα κινητικότητα είναι μέρος του τρίτου προγράμματος Erasmus που υλοποιεί.

Κινητικότητα ατομικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Φινλανδία (Helsinki/Vantaa).

Σεμινάριο 50 ωρών “Let’s use ICT for the teaching and training of the newly arrived migrants” – “Ας χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες υπολογιστών για τη διδασκαλία και εκπαίδευση των νεοαφιχθέντων μεταναστών”.

Υπεύθυνη Erasmus για το 1ο Εσπερινό Γυμνάσιο: Δαλαμήτρου Μαρία, Διδάκτωρ Λογοτεχνίας, ΠΕ06.

Εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν: Τέγας Χρήστος, Διευθυντής 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών, εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μαρία Δαλαμήτρου, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών.