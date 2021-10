Το sci fi έπος του Ντενί Βιλνέβ "Dune" ήρθε 1ο στο Αμερικάνικο box office

To «Venom 2, Let there be Carnage» του Άντι Σέρκις με τον Τομ Χάρντι και τον Γούντι Χάρελσον που ήδη οι διεθνείς του εισπράξεις έχουν φτάσει τα 353 εκατ. δολάρια, κατέκτησε την πρωτιά στο ελληνικό box office το περασμένο τετραήμερο, 21 έως 24 Οκτωβρίου 2021. Η ταινία που παίζεται και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων, πήρε ελαφρώς καλύτερες κριτικές από το προ τριετίας πρώτο "Venom" και σε 121 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 31.650 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα που είδαμε στο flix.gr.

Στη 2η θέση πλασαρίστηκε το «No Time To Die», η τελευταία Τζέιμς Μποντ ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ που σε 89 αίθουσες πανελλαδικά, πρόσθεσε ακόμη 16.387 εισιτήρια φτάνοντας σε περίπου 4 εβδομάδες προβολής το εξαιρετικό νούμερο των 257.953 και όπως δείχνουν τα πράγματα θα ξεπεράσει το όριο των 300.000 σύντομα. Η ταινία συνεχίζει να προβάλλεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare ενώ οι παγκόσμιες εισπράξεις της έχουν φτάσει το υψηλό νούμερο των 526 εκατ. δολαρίων χωρίς μάλιστα η ταινία να έχει βγει ακόμα στην Κίνα όπου σύντομα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα.

Το «Dune» τώρα, το κάπως σκοτεινό sci fi έπος του Ντενί Βιλνέβ που έχει αφήσει αρκετά καλές εντυπώσεις αν και κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να είναι μικρότερο σε διάρκεια και να μην σου αφήνει την αίσθηση του ημιτελούς (η ταινία μοιάζει στο τελευταίο μισάωρο σαν να ξεφουσκώνει) σε 74 αίθουσες πανελλαδικά έκοψε 15.288 εισιτήρια και σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής πλησιάζει τα 60.000 (για την ώρα βρίσκεται στα 57.553). Το φιλμ προβάλλεται και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare.

To «Dune» όπου ξεχωρίζουν οι ερμηνείες του νεαρού Τιμοτέ Σαλαμέ (ο οποίος φιγουράρει στο εξώφυλλο του περιοδικού Time αυτής της εβδομάδας σε αφιέρωμα στους leaders της επόμενης γενιάς) αλλά και του Όσκαρ Άιζακ και της Ρεμπέκα Φέργκουσον καθώς και του Τζος Μπρόλιν, αν και αδικείται χρονικά, και του Τζέισον Μομόα ενώ η μουσική του Χανς Ζίμερ και η διεύθυνση φωτογραφίας του Graig Fraser όπως και τα κοστούμια και σκηνικά θα πάνε σίγουρα για Όσκαρ, έπιασε κορυφή και στο Αμερικάνικο box office το περασμένο τριήμερο και μάλιστα με ένα νούμερο των 40,1 εκατ. δολαρίων που δεν αναμενόταν.

Συνολικά οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας διάρκειας δυόμιση ωρών, είναι αυτή τη στιγμή στα 220, 7 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com. Η ταινία βέβαια λέγεται πως είχε κόστος 165 εκατομμύρια δολάρια και το στούντιο της Warner θα περιμένει τα τελικά αποτελέσματα για να δώσει το πράσινο φως για τη συνέχεια του φιλμ μιας και όπως σας περιγράψαμε, η ταινία τελειώνει κάπως παράξενα αφήνοντας να εννοηθεί πως θα περιμένουμε τη συνέχεια και ολοκλήρωση της.

Τέλος το παιδικό φιλμ «Ο Ρον Χάλασε» που προβάλλεται και στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα, σε 107 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 7.264 εισιτήρια ενώ στο Αμερικάνικο box office πήρε την 5η θέση με εισπράξεις 7,3 εκατ. δολαρίων. Όσο για το «Minamata» του Άντριου Λέβιτας με την εξαιρετική ερμηνεία του σταρ Τζόνι Ντεπ ως ο φωτογράφος του περιοδικού Life Γιουτζίν Σμιθ, προσέλκυσε σε 21 αίθουσες πανελλαδικά, 1.828 σινεφίλ. Το φιλμ που μας πηγαίνει πίσω στις αρχές του ’70 στην Ιαπωνία, προβάλλεται και στην Πάτρα, στη Βέσο Μαρε.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ