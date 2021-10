Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ σχεδίασε για τα Zara όλα τα καθημερινά ρούχα που αγαπάει

Βασική της επιδίωξη να παρουσιάσει μια capsule collection με κομμάτια που αγαπά πολύ η ίδια. Bέβαια «δείχνουν» πολύ στην αδύνατη σιλουέτα της. Πρωταγωνιστεί το denim, το οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα και ο πατέρας της, Serge. Θα το βρείτε μαύρο και μπλε μαζί με μια τζιν καμπαρντίνα με έμπνευση από τα 70s, ένα western πουκάμισο και ένα oversized τζακετ.

«C’est tout! This is really how I dress every day» δήλωσε η ηθοποιός στη Vogue. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον όμιλο Inditex, αφού το 2021 συμμετείχε και στη χειμερινή Zara Home καμπάνια.

«Μου αρέσει το γεγονός να μην πολυσκέφτομαι όταν είναι να ντυθώ. Δεν ξοδεύω ούτε ένα δεκάλεπτο κάθε πρωί για να διαλέξω ρούχα. Εχω παιδιά σε ηλικίες από 10 ως 24 ετών οπότε συχνά είμαι στα γόνατα. Δεν φοράω λοιπόν τακούνια και φούστες αλλά κομμάτια μιας perfect uniform του lifestyle μου. Κατάλαβα από νωρίς πως το ίδιο σύστημα ακολουθούσαν και οι γονείς μου. Η μητέρα μου πειραματιζόταν περισσότερο στα seventies, όμως ο πατέρας μου είχε ελάχιστα πράγματα, δυο τζιν, τέσερα t-shirts… και αυτό ήταν. Κάπως έτσι λειτουργώ κι εγώ καθημερινά» εξηγεί.

*Η Charlotte Gainsbourg x Zara είναι διαθέσιμη online αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα Zara.