Η λάμψη και δημοφιλία της Τζένιφερ Λόπεζ "εκτόξευσε" στο Netflix το παλιότερο φιλμ της, "Αγεφύρωτες Σχέσεις"

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η είδηση ότι ενώ η 52χρονη Λατίνα σούπερ σταρ της ποπ μουσικής και του κινηματογράφου, Jennifer Lopez έκλεψε τις εντυπώσεις συνοδεύοντας τον αγαπημένο της, Μπεν Άφλεκ, με τον οποίο είναι ξανά μαζί πολύ ερωτευμένοι, στο 78ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, την ίδια ώρα οι θαυμαστές της έφεραν μία παλιότερη ταινία της που είχε παιχθεί το φθινόπωρο του 2005, στις 3 πρώτες ταινίες σε τηλεθέαση στη δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix.

Ο λόγος για το κοινωνικοδραματικό φιλμ «An Unfinished Life» σε σκηνοθεσία του Σουηδού Λάσε Χάλστρομ που στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο «Αγεφύρωτες σχέσεις» και είχε σημειώσει επιτυχία, το οποίο όπως ανέφερε ανάρτηση του purewow.com, ανέβηκε σχεδόν ανέλπιστα στην 3η θέση των τοπ ταινιών στην streaming κινηματογραφική λίστα του Netflix.

Η συγκινητική αυτή ταινία που βασίστηκε στη νουβέλα του Mark Spragg, είχε γυριστεί το 2003 αλλά προβλήματα με τη διανομή (παραγωγοί ήταν οι Bob Weinstein και Harvey Weinstein) ανάγκασαν τελικά την ταινία να βγει στις αίθουσες 2 χρόνια αργότερα. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της έφτασαν τα σχεδόν 19 εκατ. δολάρια.

Η Lopez σε μία πειστική ερμηνεία υποδύεται την Jean, μία κακοποιημένη γυναίκα που εμφανίζεται μαζί με τη μικρή της κόρη της, μία μέρα ξαφνικά στο κατώφλι του πεθερού της, Έιναρ στο Wyoming (τον υποδύεται σε μία πολύ καλή και μετρημένη ερμηνεία ο θρύλος Robert Redford) και του ζητά να μείνει για λίγο μαζί του. Η σχέση τους ωστόσο είναι τεταμένη καθώς ο Έιναρ την θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατο του αγαπημένου του γιου σε τροχαίο δυστύχημα. Ο ραντσέρης Έινρας ζει μαζί με τον καλό του φίλο και γείτονα, Μιτς, ρόλο που ενσάρκωσε ο Morgan Freeman.

Μία ταινία που θα μπορούσε τότε να είχε καλύτερη τύχη τόσο στα ταμεία όσο και στα βραβεία και να που τώρα 16 χρόνια μετά γίνεται ανάρπαστη στην πλατφόρμα του Netflix, χάρη και στη δημοφιλία της λαμπερής Τζένιφερ Λόπεζ.

Μαζί με τους Lopez, Redford και Freeman, στην ταινία αυτή παίζουν και οι Josh Lucas (A Beautiful Mind), Camryn Manheim (The Practice), ο Damian Lewis του τηλεοπτικού Homeland αλλά και της ταινίας «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη και η ταλαντούχα μικρή Becca Gardner (What Ever Happened to Alice).

Ο σκηνοθέτης Lasse Hallström πριν τις Αγεφύρωτες Σχέσεις είχε σκηνοθετήσει επιτυχημένες ταινίες όπως τα φιλμ What's Eating Gilbert Grape, The Cider House Rules και Chocolat με την Ζιλιέτ Μπινός.

