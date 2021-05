Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Στέφανου Μανταγού

Θλίψη προκάλεσε στην επιστημονική κοινότητα της Πάτρας αλλα και σε ολόκληρη την κοινωνία της πόλης, ο θάνατος του καθηγητή παιδιατρικής και επί σειρά ετών διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πάτρας Στέφανου Μανταγού, σε ηλικία 75 ετών. Ο πολύ γνωστός επιστήμονας από την Ικαρία και πρώην πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου της Πάτρας, που είχε "πολιτογραφηθεί" Πατρινός αφού εδώ κατοικούσε για δεκαετίες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην πόλη, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του ύστερα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Συλλυπητήρια μηνύματα εξέδωσαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων

Ιατρικός Σύλλλος Πατρών

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε τη θλιβερή είδηση της αναγγελίας θανάτου του αγαπητού μας συναδέλφου:

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΤΑΓΟΥ

Ο εκλιπών γεννήθηκε στην Ικαρία το 1946, ήταν ακαδημαϊκός, τέως Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πατρών (1993-1996), άνθρωπος της επιστήμης και της κοινωνικής προσφοράς. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1969. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική και μετεκπαιδεύθηκε στις ΗΠΑ σε διαφορετικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα (University Medical Center of Chicago, Yale University και State University of New York). Το 1978 απέσπασε βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Yale.



Υπήρξε Καθηγητής και Διευθυντής της Παιδιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ έως το 2013. Όντας Ομότιμος Καθηγητής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συνέχισε να ασκεί ακαδημαϊκό και ιατρικό ιδιωτικό έργο έως το 2019.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής ακαδημαϊκής του πορείας εκπαίδευσε εκατοντάδες φοιτητές και ειδικευόμενους ιατρούς στο αντικείμενο της Παιδιατρικής. Εκπόνησε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και συμμετείχε ως μέλος, σε πολλές επιστημονικές εταιρείες.

Άνθρωπος πολυμήχανος, με διοικητικές ικανότητες, υπήρχε επιπλέον μέλος του ΔΣ του Καραμανδανείου Νοσοκομείου (1993-1996), Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου του Παιδιού (2000-2003), Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ΠΓΝΠ (2002-2005) και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας (2002-2005).

Ως ιατρός τίμησε τον Όρκο του Ιπποκράτη, υπηρέτησε το κοινωνικό σύνολο με αφοσίωση, όραμα και συνέπεια. Άριστος οικογενειάρχης και πατέρας. Τα παιδιά του είναι μέλη της ιατρικής κοινότητας με τις ειδικότητες της παιδοκαρδιολογίας και οφθαλμολογίας.

Τιμήθηκε ως τέως πρόεδρος του ΙΣΠ για την πολύτιμη προσφορά του στο Σύλλογο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2008.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε ομόφωνα:

Αντί στεφάνου στη σορό του, όπως κατατεθεί χρηματικό ποσό σε ευαγές Ίδρυμα.

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο.

Να διαβιβαστεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά του.



Κώστας Μάρκου, βουλευτής Αχαΐας

«Έφυγε» από κοντά μας ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Στέφανος Μανταγός. Υπήρξε μια έντονη προσωπικότητα με ξεχωριστή επιστημονική και κοινωνική παρουσία. Άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στην εκπαιδευτική, κλινική και ερευνητική του δραστηριότητα. Παράλληλα, ήταν ένας ενεργός πολίτης που ανέδειξε το πρότυπο του ιατρού και επιστήμονα που δεν λειτουργούσε αποκομμένος από τον κοινωνικό του περίγυρο.

Προσηνής και ανοιχτός χαρακτήρας ανέδειξε δεκάδες νέους ιατρούς και συνέβαλε στην ανάδειξη της Ιατρικής Σχολής της Πάτρας ως μιας από τις κορυφαίες της χώρας μας με διεθνή αναγνώριση.

Δήμαρχος Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει την θλίψη του για το θάνατο του καθηγητή Στέφανου Μανταγού.

Ο Στέφανος Μανταγός κατέγραψε σημαντική επιστημονική διαδρομή και προσφορά στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, εκπαίδευσε εκατοντάδες νέους παιδίατρους και άφησε το επιστημονικό του αποτύπωμα στην πόλη μας.

Ο Δήμαρχος απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.