Συνεργάτιδα της Δούκισσας Νομικού αποκάλυψε στο on air ότι είναι έγκυος

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τη Δούκισσα Νομικού κατά τη διάρκεια της εκπομπής της. Συγκεκριμένα η Σοφία Νομικού που είναι η hair expert στο Super Makeover, αποκάλυψε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι.

«Παιδιά έχω κάτι πολύ ευχάριστο να σας πω, θα γίνω μαμά. Από ότι φάνηκε μάλλον είναι κοριτσάκι», δήλωσε με ένα πλατύ χαμόγελο η εγκυμονούσα. Με τη Δούκισσα Νομικού να της δίνει τις καλύτερες ευχές της.

«Συγχαρητήρια Σοφάκι, ούτε που φαίνεται βέβαια πάρα πολύ χαρούμενη είμαι, συγχαρητήρια. Ξέρουμε αν είναι αγοράκι ή κοριτσάκι; Αχ με το καλό εύχομαι ξεκινάει μία μαγική περίοδος για εσένα και τον άντρα σου μας συγκίνησες βρε».

Μετά την προβολή του Super Makeover η Σοφία Νομικού δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram μαζί με τους συνεργάτες της και κρατώντας την κοιλίτσα της.

«It’s a Girl ????? Our Super makeover baby!!! Ευχαριστώ την φανταστική ομάδα για την γλυκιά στήριξη! Ευχαριστώ τον άντρα μου @gregorykarydis ?! Ladies my heart goes out to you! Σας πονάω και σας καταλαβαίνω όλες!!! Ζω μαγικά συναισθήματα αλλά και πολλά δύσκολα ! Είμαστε ηρωίδες

», έγραψε στην λεζάντα η Σοφία Νομικού.