Οι Ντόλι Πάρτον, Ρίτα Γουίλσον, Τζόρντιν Σπαρκς κατά του καρκίνου του μαστού

Η 74χρονη σταρ της κάντρι, Ντόλι Πάρτον συνοδευόμενη από διάσημες φίλες της παρουσίασε ένα νέο σινγκλ για να συγκεντρώσει χρήματα για τον ερευνητικό οργανισμό για τον καρκίνο του μαστού Susan G. Komen for the Cure.

Η τραγουδίστρια σύμβολο της country μουσικής ένωσε τις δυνάμεις του με τις Μόνικα, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρίτα Γουίλσον και Σάρα Έβανς για το «PINK», ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο, Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Το νέο τραγούδι έγραψε η Βικτόρια Σο τραγουδίστρια/τραγουδοποιός/παραγωγός πίσω από επιτυχίες όπως το «The River» του Γκαρθ Μπρουκς και το «Nobody Wants to Be Lonely» των Ρίκι Μάρτιν και Κριστίνα Αγκιλέρα.

«Είναι ένα τόσο όμορφο τραγούδι ελπίδας» είπε η Ντόλι Πάρτον για το PINK. «Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με αυτές τις ισχυρές γυναίκες για να βοηθήσω στη στήριξη του σωτήριου έργου του Ιδρύματος Susan G. Komen» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ