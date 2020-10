Ξανά μαζί το δίδυμο των '80ς, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ

Ο σταρ Μάικλ Ντάγκλας που τα τελευταία 2 χρόνια ξεχώρισε με την τηλεοπτική σειρά «The Kominsky Method», μία γλυκόπικρη κομεντί για τις περιπέτειες ενός πρώην σταρ και νυν καθηγητή υποκριτικής στο Λος Άντζελες πρόκειται να «ξανασμίξει» με την αλλοτινή παρτενέρ του τη δεκαετία του ’80, Κάθλιν Τέρνερ.

Μπορεί όπως γράφει το flix.gr, ο βετεράνος Άλαν Άρκιν να αποχώρησε και δεν θα εμφανιστεί στον τρίτο & τελευταίο κύκλο, ωστόσο η ευχάριστη είδηση είναι ότι η Κάθλιν Τέρνερ υπέγραψε να συμπρωταγωνιστήσει στο νέο, τρίτο κύκλο της σειράς (είχε ένα γκεστ ρόλο στον δεύτερο) και να στηρίξει τον Μάικλ Ντάγκλας στο μεγάλο φινάλε της δημοφιλούς και επιτυχημένης σειράς. Η 66χρονη σήμερα Τέρνερ της «Πέγκυ Σου Παντρεύτηκε» και της «Έξαψης», θα ερμηνεύσει την Ροζ, την εκρηκτική πρώην γυναίκα του κεντρικού ήρωα, η οποία επιστρέφει στο Λος Άντζελες για να επανασυνδεθεί με την κόρη τους και να προκαλέσει μεγάλους πονοκεφάλους στον ίδιο.

Και μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, αλλά κανείς δεν μπορεί να μην συγκινηθεί με αυτό το reunion που θα γίνει έστω τηλεοπτικά. Στη δεκαετία του ‘80, η «χημεία» των δυο τους είχε βάλει φωτιά στην οθόνη με τα φιλμ «Romancing the Stone – Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι» (1984) και «Jewel of the Nile – Το Διαμάντι του Νείλου» (1985) όπου το ρόλο του κακού είχε ο δικός μας Σπύρος Φωκάς. Επίσης ο 76χρονος σήμερα Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθλιν Τέρνερ ήσαν καταπληκτικοί στην «κατάμαυρη» κωμωδία σε σκηνοθεσία του Ντάνι Ντε Βίτο, «Ο Πόλεμος των Ρόουζ» το 1989, πριν περίπου 31 χρόνια.

Ανυπομονούμε για τις ατάκες, τα δολοφονικά βλέμματα, τα ευρηματικά «βρισίδια», τις αναφορές/κλείσιμο ματιού και το απόλυτο φαν που υπόσχεται αυτό το reunion, σύμφωνα με το flix.gr.