Διαδικτυακή ημερίδα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου μαστού από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας

Το Pink the City 2020 ξεκινά δυναμικά. Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, άνοιξε, στην πλατεία Γεωργίου, το περίπτερο εγγραφών στη φετινή εναλλακτική δράση που έχει γίνει θεσμός για την πόλη, από το Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού – «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, ενώ από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ξεκινούν οι διαδικτυακές εκδηλώσεις και δράσεις, στο πλαίσιο του Pink the city… pink the web 2020, με την ζωντανή μετάδοση ημερίδας του Συλλόγου σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή του Οκτωβρίου, το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας θα προβάλλει στη σελίδα του στο facebook @almazoispatras δράσεις και εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Στις 4 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 θα προβληθεί, σε ζωντανή μετάδοση, η ημερίδα με θέμα «Καρκίνος μαστού: Ενημερώνομαι – Φροντίζω – Προλαβαίνω – Ζω», με εξειδικευμένους επιστήμονες να παρουσιάζουν ιατρικά ζητήματα, διατροφικές συμβουλές και ψυχοσωματικές προσεγγίσεις, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόληψη της νόσου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

- Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Δημήτρης Κούκουρας, Ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

- Νεότερες εξελίξεις στις διαγνωστικές εξετάσεις: Ελαστογραφία Μαστού, Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού, Τομοσύνθεση, Μαγνητική Μαστογραφία, Pet Scan. Πηνελόπη Αντζελέ, Ακτινολόγος Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

- Η διατροφή ως μέτρο πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Ιωάννα Παρτσαλάκη, Διαιτολόγος / Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφής στο ΠΓΝΠ.

- Ψυχοσωματική προσέγγιση του καρκίνου. Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κοινωνική λειτουργός, MSc. ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονικά υπεύθυνη του Συλλόγου, Κλαίρη Τζιομάκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα από τη σελίδα του Συλλόγου στο facebook @almazoispatras και να θέσουν γραπτώς τα ερωτήματά τους στους ομιλητές.