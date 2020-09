Πάτρα: 8ο Pink the City… Pink the Web 2020 - Δείτε το πρόγραμμα

Το 8ο Pink the City… Pink the Web 2020: Η εκδήλωση – θεσμός για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Το Pink the City 2020 βρίσκεται προ των πυλών … του διαδικτύου, αυτή την φορά. Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, απευθύνει κάλεσμα για ένα συμβολικό ατομικό περίπατο:

- Στις γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο, να διατρανώσουν την πίστη και την ελπίδα τους στην ζωή και την δύναμη της.

- Στο γενικό πληθυσμό, να περπατήσει για τις γυναίκες που έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού, συμβολίζοντας τη διαδρομή από το σκοτάδι, την κατάθλιψη και την αρρώστια, στη ζωή, την ελπίδα και το φως. Σεβόμενες τον συνάνθρωπο και με στόχο να διασφαλίσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας, διοργανώνουμε τον φετινό μας περίπατο με εναλλακτικό τρόπο, κρατώντας τις αποστάσεις και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας. Ενημερωτικές επισκέψεις για τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης θα γίνουν σε ορισμένες γειτονιές της Πάτρας, ακολουθώντας το πρωτόκολλο προστασίας από τον Covid – 19, με τη συνεργασία των κατά τόπους πολιτιστικών συλλόγων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω. Όπως επισημαίνεται:

"Φέτος, στόχος μας είναι να βάψουμε ροζ το διαδίκτυο, μέσα από διαδικτυακά events και δράσεις, που θα μεταδίδονται κάθε Κυριακή του Οκτώβρη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου μας. ➢ Κάντε την εγγραφή σας στη δράση (ατομική ή ομαδική*), ηλεκτρονικά στο www.pinkthecity.gr ή στο περίπτερο της πλατείας Γεωργίου, στην Πάτρα ➢ Φορέστε το pink t-shirt ➢ Περπατήστε στο αγαπημένο σας μέρος ή κάντε την αγαπημένη σας δραστηριότητα (π.χ. βόλτα με κατοικίδιο, για ψώνια κλπ) ➢ Φωτογραφηθείτε ή τραβήξτε video από τον περίπατό σας ➢ Αναρτήστε το υλικό σε Facebook και Instagram προσθέτοντας @almazoispatras #almazoispatras #pinkthecity2020 #pinktheweb2020 (χωρίς κενά) και στείλτε το μας για αναδημοσίευση Οι 5 φωτογραφίες με τα περισσότερα likes, θα κερδίσουν μοναδικά δώρα! *

* Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σαν ομάδα άνω των 10 ατόμων (ως εταιρεία, σύλλογος, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή με ιδιωτική πρωτοβουλία), συμπληρώστε την αίτηση στο πεδίο ομαδικής εγγραφής στο www.pinkthecity.gr . Προμηθευτείτε το t-shirt και εντυπωσιάστε μας με φωτογραφίες από περίπατο και δράσεις, τηρώντας τις αποστάσεις ή κάνοντας χρήση προστατευτικών μέσων (μάσκες, προσωπίδες κτλ). Οι 3 μεγαλύτερες ομάδες από κάθε κατηγορία θα λάβουν διάκριση και μοναδικά δώρα Η δράση αυτή προωθεί: - Tην αλληλεγγύη απέναντι στη γυναίκα που νοσεί ή έχει νοσήσει. - Την αξία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. - Την ευαισθητοποίηση των νέων. - Τον εθελοντισμό. Ποιός είναι o σκοπός: - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τον καρκίνο του μαστού. - Απομυθοποίηση της ασθένειας. - Συγκέντρωση πόρων για διεξαγωγή προγραμμάτων από το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας. - Αγορά και παροχή χρηστικών ειδών στην ανασφάλιστη-άπορη γυναίκα".

Πρόγραμμα Pink the City/ Pink the Web 2020

➢ Πέμπτη 1/10 – Σάββατο 3/10: Κλινική εξέταση μαστού – Πάτρα (Μέγαρο Λόγου και Τέχνης) ➢ Σάββατο 3/10 : Φωταγώγηση Κυματοθραύστη (Μόλος Αγ. Νικολάου) – 20:00 ➢ Κυριακή 4/10: Διαδικτυακή ημερίδα «Καρκίνος Μαστού: Ενημερώνομαι – Φροντίζω – Προλαβαίνω – Ζω» - 11:30 π.μ. – Zωντανή αναμετάδοση από τη σελίδα @almazoispatras στο facebook). ➢ Τετάρτη 7/10: Κλινική εξέταση μαστού – Αγρίνιο (Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Αγρινίου) ➢ Παρασκευή 9/10: Κλινική εξέταση μαστού – Πύργος (Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας) ➢ Κυριακή 11/10: Facebook events (@almazoispatras) - Βίντεο δημοφιλών youtubers αφιερωμένων στο Σύλλογο - Αφήγηση παραμυθιού «Η γούνα της αλεπούς» για το συμβολικό νόημα της δωρεάς μαλλιών - Χορογραφία αφιερωμένη στις γυναίκες survivors και στις γυναίκες που νοσούν από καρκίνο μαστού από το DFF studio ➢ Πέμπτη 18/10: Ενημερωτική επίσκεψη στο πρώην γήπεδο μπάσκετ Έξω Αγυιάς Πάτρας (Χατζηαποστόλου και Ροΐδη), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς – Τερψιθέας. Ώρα: 19:00 ➢ Κυριακή 18/10: Βίντεο – αφιέρωμα «8 χρόνια Pink the City – 20 χρόνια ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας» ➢ Δευτέρα 19/10: Ενημερωτική επίσκεψη στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπεγουλακίου – ώρα 18:00 ➢ Πέμπτη 22/10: Ενημερωτική επίσκεψη στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου – ώρα 18:00 ➢ Κυριακή 25/10 – Live facebook event - Η Πολιτεία στο πλευρό του ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. Αχαΐας για τον καρκίνο του μαστού. Διαδικτυακή συνάντηση με φορείς της πόλης και της Περιφέρειας - Δρώμενο του Συλλόγου για τον καρκίνο του μαστού - Βίντεο και φωτογραφίες από τους ατομικούς περιπάτους των υποστηρικτών του Συλλόγου.

Βιντεοσκοπημένη συναυλία από την ορχήστρα Εν χορδώ και τους καλλιτέχνες – ερμηνευτές Γεράσιμο Ανδρεάτο, Διονυσία Καρόκη, Δημήτρη Δημόπουλο, Μαρία Μητρούλια Κλινική Εξέταση Μαστού

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, διοργανώνει τη δράση: Δωρεάν Κλινική Εξέταση (ψηλάφηση) Μαστού, πάντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συμβολή των Δήμων της Πάτρας, του Πύργου και του Αγρινίου.

Εξειδικευμένοι γιατροί, θα εξετάζουν δωρεάν γυναίκες άνω των 40 ετών, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις και όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από τον covid-19.

Φέτος, στέλνουμε πιο μακριά το μήνυμα της Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης, δίνουμε το παρόν «παρών» σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, πραγματοποιώντας κλινική εξέταση μαστού και σε Πύργο και Αγρίνιο.

Οι εθελόντριες του Συλλόγου μας θα διανείμουν έντυπο πληροφοριακό υλικό προς ενημέρωση και κινητοποίηση κάθε γυναίκας της πόλης μας, για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ

1.Πάτρα – πλατεία Γεωργίου, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης 2ος όροφος

- Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 από τις 10:00 ως τις 14:00 και από τις 17:00 ως τις 21:00

- Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 από τις 10:00 ως τις 14:00 και από τις 17:00 ως τις 21:00

- Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 από τις 10:00 ως τις 14:00

2. Αγρίνιο – Κοινωνικό Ιατρείο Δήμου Αγρινίου (Κ. Παλαμά 20)

- Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 από τις 10:30 ως τις 14:30

3. Πύργος – Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Μανωλοπούλου 47)

- Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 από τις 10:30 ως τις 14:30

Φωταγώγηση Κυματοθραύστη Φωτίζουμε ροζ τον κυματοθραύστη της Πάτρας !!!

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00 φωταγωγούμε τον Κυματοθραύστη στον Μόλο της Αγ. Νικολάου σε χρώμα ροζ, στο πλαίσιο του μήνα Οκτωβρίου, διεθνώς αφιερωμένου στον καρκίνο του μαστού.

Εγγραφές Σημεία Εγγραφών : ✓ Γραφεία Συλλόγου (Γούναρη 37) 4ος όροφος: 1 Οκτωβρίου - 23 Οκτωβρίου Δευτέρα – Παρασκευή: 10.00-16.00 ✓ Πλατεία Γεωργίου: 1–25 Οκτωβρίου: Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-21:00 Σάββατο 10:00-14:00

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://pinkthecity.gr/