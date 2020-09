Αντίο στον υποψήφιο για Όσκαρ Διευθυντή Φωτογραφίας Μάικλ Τσάπμαν

Θλίψη και συγκίνηση στους σινεφίλ σκόρπισε η είδηση ότι ο Mάικλ Τσάπμαν - Michael Chapman, ο διευθυντής φωτογραφίας και δεξί χέρι μεγάλων σκηνοθετών όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Πολ Σρέιντερ, Χαλ Άσμπι και Αιβάν Ρέιτμαν, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 84 χρονών. Ήταν γεννημένος στις 21 Νοεμβρίου του 1935 στη Νέα Υόρκη.

Σε 4 δεκαετίες καριέρας, ο εκλιπών cinematographer υπήρξε 2 φορές υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας (για το «Οργισμένο Είδωλο – Raging Bull» το 1981 και για τον «Φυγά» του Άντριου Ντέιβις το 1993) αλλά δεν κέρδισε ποτέ. Και τα 2 αυτά φιλμ ήταν και υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε είναι που τον έβαλε στο χάρτη των πιο αξιόλογων και τολμηρών κινηματογραφιστών της δεκαετίας του ’70, χαράζοντας πορεία για ένα νέο κύμα στο σινεμά που η εικόνα του θα ήταν σαν τους (αντι)ήρωές που καδράριζε: παρακμιακή, ειλικρινής και απαράμιλλα γοητευτική, όπως έγραψε το flix.gr. Η 1η του δουλειά με τον Μάρτιν Σκορσέζε ήταν στον θρυλικό πλέον «Ταξιτζή» το 1976, όπου οι υγροί φωτισμοί του στην σκοτεινή Νέα Υόρκη του χάρισαν την προσφώνηση «ο ποιητής των πεζοδρομίων».

Συνέχισαν με το ιστορικό μουσικό ντοκιμαντέρ «Το Τελευταίο Βαλς- The Last Waltz» το ‘76, ωστόσο ήταν στο «Οργισμένο Είδωλο» όπου κέρδισε Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, όπου ο Τσάπμαν έβαλε την ανεξίτηλη υπογραφή του, μπαίνοντας στο ρινγκ και αποτυπώνοντας σε απαστράπτον ασπρόμαυρο μεγαλείο κι αποσύνθεση, ιδρώτα και αίμα, σύμφωνα με το flix.gr.

Έγινε αυτόματα θρύλος, αλλά οι φίλοι του στο συνεργείο τον ήξεραν απλώς ως «Τσάπι».

Στα πλατό πρωτομπήκε ως διευθυντής φωτογραφίας με την εξαιρετική ταινία «The Last Detail – Το Τελευταίο Απόσπασμα» του Χαλ Άσμπι με τον Τζακ Νίκολσον το 1973 ενώ είχε μαθητεύσει στην κάμερα κοντά στους Γκόρντον Γουίλις και Μπιλ Μπάτλερ, και σε σημαντικές ταινίες όπως «Ο Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το «Husbands» του Τζον Κασαβέτη, το «Klute – Η Εξαφάνιση» του Άλαν Πάκουλα με την Τζέιν Φόντα το 1971 και «Τα Σαγόνια του Καρχαρία – Jaws» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1975. Το 1976 ήταν διευθυντής φωτογραφίας στη δραμεντί «The Front» του Μάρτιν Ριτ με τον Γούντι Άλεν ενώ το 1979 δούλψε στο αστυνομικό νουάρ φιλμ «Hardcore» του Πολ Σρέιντερ με τον Τζορτζ Σκοτ και τον Πίτερ Μπόιλ.

Ο Michael Chapman υπήρξε και μέλος του Αμερικανικού Σωματείου Φωτογράφων, το οποίο και του απένειμε τιμητικό βραβείο το 2004. Είχε επίσης υπογράψει τη σκηνοθεσία στην κινηματογραφημένη συναυλία του Πίτερ Γκάμπριελ στην Αθήνα το 1987 («Live in Athens 1987») και σε ταινίες όπως τα «The Clan of the Cave Bear» και «All the Right Moves».

Η τελευταία του ταινία ήταν «Η Γέφυρα της Ταραμπίθια - Bridge to Terabithia» του Γκαμπόρ Τσούπο το 2007. Με τον Αιβάν Ρέιτμαν - Ivan Reitman είχε συνεργαστεί στα «Ghostbusters II» το 1989, «Kindergarten Cop» το 1990, «Six Days Seven nights» το 1998 και «Evolution» το 2001, επίσης είχε δουλέψει με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη Τζόελ Σουμάχερ στο «The Lost Boys» το 1987 καθώς και με τον Φίλιπ Κάουφμαν σε ταινίες όπως «The Wanderers» το 1979 και «Rising Sun» με τον Σον Κόνερι το 1993.

Ακόμα συνεργάστηκε αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση φωτογραφίας στο «The Story of Us» σε σκηνοθεσία του Rob Reiner το 1999 με τη Μισέλ Πφάιφερ.

Τα νέα του θανάτου του Τσάπμαν ανακοίνωσε η γυναίκα του, η σκηνοθέτις Εϊμι Χόλντεν Τζόουνς, στη σελίδα της στο Facebook. «Ο Μάικλ Τσάπμαν ASC, ο έρωτας της ζωής μου, πέθανε. Εις το επανιδείν...».