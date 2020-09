Ιωάννα Τούνη: Δεν ήξερα για το ροζ βίντεο – Βρέθηκα σε μια πολύ δύσκολη θέση…

View this post on Instagram

Έτσι απλή, λιτή & απέριττη, κάνω ποδαρικό στον @grigorisarnaoutoglou.official @the2nightshow_ant1tv Αύριο λίγο πριν τα μεσάνυχτα P.S: Η υπέρλαμπρη παγετέ φορεματάρα είναι @bubblegun_world φτιαγμένη στο χέρι και θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα κομμάτια σε S,M,L για όσες προλάβουν Ααααα! επίσης θα ανεβεί giveaway στο προφίλ του Γρηγόρη για μια τυχερούλα, οπότε #staytuned !