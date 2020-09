Έπεσε η αυλαία της 77ης Κινηματογραφικής Μόστρα της Βενετίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 77ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας, η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που έγινε ζωντανά και όχι online εν μέσω της πανδημίας. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε η ταινία «Nomadland» της Κλόε Ζάο με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, για την οποία ήδη ακούγεται πως θα είναι σίγουρα υποψήφια και στα Όσκαρ του 2021.

«Το σινεμά είναι ο χώρος ανάμεσα στην πραγματικότητα και τις φαντασίες μας». Με αυτά τα λόγια, η λαμπερή σταρ Κέιτ Μπλάνσετ που ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, φορώντας Αρμάνι ανέβηκε στη σκηνή της τελετής λήξης του 77ου Φεστιβάλ Βενετίας για να παρουσιάσει τα μεγάλα βραβεία της διοργάνωσης, μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης, φόρτισης και μεγάλης υπερηφάνειας για τη «Βενετία που δεν εγκατέλειψε» όπως επεσήμαναν οι περισσότεροι από τους βραβευθέντες.

Ο Χρυσός Λέοντας όπως προείπαμε, πήγε αναμενόμενα στο «Nomadlland» της Κλόε Ζάο («Καλπάζοντας με το Όνειρο») με την Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, ενισχύοντας έτσι τα Οσκαρικά προγνωστικά που θέλουν τη σκηνοθέτιδα του να γίνεται η πρώτη ασιατικής καταγωγής δημιουργός που ενδεχομένως θα προταθεί για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας ενώ η Μακ Ντόρμαντ δείχνει να οδεύει ολοταχώς για το τρίτο της ερμηνευτικό Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, ενσαρκώνοντας μια γυναίκα που παρατάει τα πάντα για να ζήσει ως νομάδας στη βαθιά Αμερική.

Διακρίθηκαν επίσης ο Μισέλ Φράνκο με τη «Νέα Τάξη», ο Κιγιόσι Κουροσάουα με τη «Γυναίκα του Κατασκόπου», ενώ τα βραβεία ερμηνείας πήγαν στην έκπληξη - Βανέσα Κίρμπι (η πριγκίπισσα Μάργκαρετ του πρώτου και δεύτερου κύκλου του «The Crown» και συμπρωταγωνίστρια του Τομ Κρουζ στο «Επικίνδυνη αποστολή: Η πτώση» του 2018) για το «Pieces of a Woman» του Κορνέλ Μουντρούτσο και στον Πιερφραντζέσκο Φαβίνο για το «Padrenostro», όπως αναφέρει η ανάρτηση του flix.gr.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Βραβεία Virtual reality

Grand Jury Prize for Best VR Immersive Work: The Hangman At Home των Μισέλ και Ούρι Κράνοτ

Best VR Immersive Experience for Interactive Content: Pandora X της Κιίρα Μπένζινγκ

Best VR Immersive Story for Linear Content: Killing a Superstar του Φαν Φαν

Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας Lion of the Future - Luigi De Laurentiis: Listen της Ανα Ρόσα ντε Σούσα.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους στο τμήμα: Entre tu y Milagros της Μαριάνα Σαφρόν

Καλύτερo σενάριο: Πιέτρο Καστελίτο για το «I Predatori»

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία: Γιαχιά Μαχαϊνί για το The Man Who Sold His Skin

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία: Κάσα Μπάτμα για το «Zanca Contact»

Ειδικό βραβείο της επιτροπής: Listen της Ανα Ρόσα ντε Σούσα

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Λαβ Ντιάζ για το «Genus Pan»

Καλύτερη Ταινία: Αχμάντ Μπαχράμι για το «The Wasteland».

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: Ρουχολάχ Ζαμανί για το «Sun Children»

Ειδικό βραβείο της επιτροπής: Dear Comrades του Αντρέι Κοντσαλόφσκι

Βραβείο Σεναρίου: The Disciple του Τσαιτάνια Ταμχάνε

Βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Coppa Volpi: Πιερφραντζέσκο Φαβίνο για το «Padrenostro»

Βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας Coppa Volpi: Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Κιγιόσι Κουροσάουα για το «Wife of a Spy»

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «New Order» του Μισέλ Φράνκο

Χρυσός Λέοντας: «Nomadland» της Κλόε Ζάο.

Οι φωτ. είναι από την ανάρτηση του flix.gr