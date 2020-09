Απολογισμός των αιμοδοσιών της Λουξ με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Με γνώμονα την ανάδειξη της σημασίας και της αναγκαιότητας της εθελοντικής προσφοράς σε αίμα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες εθελοντικές Αιμοδοσίες της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ.

Ειδικότερα, από το πανελλαδικό πρόγραμμα αιμοδοσιών συγκεντρώθηκαν 158 μονάδες αίματος χάρη στην πολύτιμη συμβολή του κοινού, το οποίο χάρισε σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής, το αίμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αιμοδοσίες του ΕΕΣ και της Λουξ πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις και δήμους ανά την Ελλάδα και συγκεκριμένα στο δήμο Περιστερίου, όπου συγκεντρώθηκαν 13 μονάδες αίματος, στα Ιωάννινα όπου συγκεντρώθηκαν 55 μονάδες, στην Κέρκυρα όπου συγκεντρώθηκαν 25 μονάδες, στην Πάτρα όπου συγκεντρώθηκαν 30 μονάδες αίματος ενώ από τις αιμοδοσίες του δήμου Αμαρουσίου και Μαραθώνα συγκεντρώθηκαν 15 και 20 μονάδες αντίστοιχα.

Η αγαστή συνεργασία της Λουξ και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πέτυχε αποτελεσματικά το στόχο της, αφενός να συγκεντρωθούν σημαντικές ποσότητες αίματος και αφετέρου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό ως προς την προσφορά άνευ ανταλλάγματος. Τόσο η εταιρία όσο και ο οργανισμός ευελπιστούν σε ανάλογη μελλοντική συνεργασία προσβλέποντας στην ανιδιοτελή προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, που τη φετινή χρονιά συμπληρώνει 70 χρόνια παρουσίας στην αγορά, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με διακρίσεις σε αξιόλογες διοργανώσεις, όπως στα Corporate Superbrand Greece, European Business Awards, Diamonds of the Greek Economy, Healthy Diet Awards κλπ., έχει καταξιωθεί στην προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η νέα γενιά αναψυκτικών λουξ plus ‘nlight και λουξ plus ‘nlight tea, που λάνσαρε η εταιρεία, εισάγει μια νέα κατηγορία στα light αναψυκτικά και αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

