Ρίβερ Φίνιξ: Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς του Χόλιγουντ

Ένα ενδιαφέρον άρθρο για τον ηθοποιό Ρίβερ Φίνιξ - River Phoenix, είχε η εφημερίδα Τα Νέα στο φύλλο της Παρασκευής 21/8/2020 με τίτλο «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς του Χόλιγουντ». Όπως αναφέρει το άρθρο, την ερχόμενη Κυριακή 23 Αυγούστου, ο πιο ταλαντούχος ηθοποιός της γενιάς του που είχε χαρακτηριστεί ως ο Τζέιμς Ντιν των 90ς, θα γινόταν 50 ετών, αν δεν είχε πεθάνει μόλις στα 23 του χρόνια, στις 30 Οκτωβρίου (ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου) του 1993.

Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του τιμημένου με Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το «Joker», Χόακιν Φίνιξ. Ο Ρίβερ Φίνιξ είχε ξεκινήσει να παίζει από πιτσιρικάς και πρόλαβε στην καριέρα του να συμμετάσχει σε αρκετές σημαντικές ταινίες ενώ επίσης εμφανίστηκε και σε διαφημιστικά. Είχε παίξει στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Οι Εξερευνητές – Explorers», το 1985 και στην πολύ επιτυχημένη δραματική ταινία ενηλικίωσης «Στάσου Πλάι Μου - Stand by Me» σε σκηνοθεσία του Ρομπ Ράινερ το 1986 καθώς και στην "Ακτή του Κουνουπιού" του Πίτερ Γουίαρ πλάι στον Χάρισον Φορντ ενώ 3 χρόνια αργότερα ο μόλις 19χρονος Φίνιξ είδε τον εαυτό του να παίζει τον νεαρό Ιντιάνα στην περιπέτεια «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και Η Τελευταία Σταυροφορία - Indiana Jones and the Last Crusade» σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ πλάι στους θρύλους Σον Κόνερι και Χάρισον Φορντ.

Σταθμός στην καριέρα του αποτέλεσε η ανεξάρτητη Αμερικανική ταινία «Το δικό μου Αϊντάχο - My Own Private Idaho» του Γκας Βαν Σαντ, το 1991, μία τολμηρή θεματικά ταινία όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Κιάνου Ριβς και για την οποία όπως θύμισε το άρθρο της εφημερίδας Τα Νέα, βραβεύτηκε στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Στο φιλμ αυτό που είχε προβληθεί και κάνει αίσθηση και στην Ελλάδα, ο Φίνιξ είχε υποδυθεί έναν ομοφυλόφιλο ζιγκολό που αναζητά τη μητέρα του που τον εγκατέλειψε. Επίσης για τον ίδιο ρόλο έλαβε και το βραβείο του Καλύτερου Ηθοποιού από την Εθνική Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

Είχε προηγηθεί το 1988 η εμφάνιση του στο φιλμ «Τρέχοντας στο Κενό - Running On Empty» όπου ενσάρκωσε τον γιο δυο γονιών φυγάδων, ο οποίος προσπαθεί να κυνηγήσει το όνειρό του. Ήταν ένας ρόλος που του χάρισε υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου. Ο Ρίβερ Φίνιξ δικαίως θεωρήθηκε το λαμπρότερο αστέρι της γενιάς του Generation X και είδωλο των εφήβων της εποχής και ακόμη και σήμερα το Χόλυγουντ δεν τον έχει ξεχάσει όπως και οι σινεφίλ. Αξιόλογη ήταν και η εμφάνιση του στην hi tech περιπέτεια «Sneakers – Οι Αθόρυβοι» σε σκηνοθεσία του Φιλ Άλντεν Ρόμπινσον το 1992 όπου συμπρωταγωνίστησε με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Σίντνει Πουατιέ, Μπεν Κίνγκσλει, Νταν Άκροιντ και Μέρι Μακ Ντόνελ.

Ο Ρίβερ Φίνιξ που αν ζούσε θα γινόταν 50 ετών, ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του και το κύκνειο άσμα του ήταν ένα θρίλερ με τίτλο «Dark Blood», τα γυρίσματα του οποίου είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί 4 μέρες πριν πεθάνει. Η ταινία σε σκηνοθεσία George Sluizer είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ το 2012. Τη νύχτα εκείνη της 30ης προς 31 Οκτωβρίου του 1993 ο Φίνιξ κατέρρευσε και πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, ύστερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε νυχτερινό κέντρο δυτικά του Χόλιγουντ.

Ο Χοακίν Φίνιξ έκανε μία συγκινητική αναφορά στον αδικοχαμένο αδελφό του, στο Φεστιβάλ του Τορόντο το 2019.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ