Το γράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ αποτυπώνει στοιχεία του World Health Organization (WHO) για την ηπατίτιδα.

325 εκατ. άνθρωποι ζουν με ιογενή ηπατίτιδα B και C

? 1,3 εκατ. θάνατοι ετησίως από τη B και C

? To 42% των παιδιών έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά της B