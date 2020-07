Το βιβλίο της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Lisa Taddeo, «Τρεις γυναίκες» το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Το βιβλίο έγινε νούμερο 1 best seller των New York Times & τιμήθηκε με το βραβείο Non-Fiction Narrative Book of the Year των φετινών British Book Awards

Το βιβλίο της Αμερικανίδας συγγραφέως και δημοσιογράφου Lisa Taddeo με τίτλο «Τρεις γυναίκες» τιμήθηκε με το βραβείο Non-Fiction Narrative Book of the Year των φετινών British Book Awards, κι όπως μας γνωστοποιεί ανακοίνωση των εκδόσεων Κλειδάριθμος, το βιβλίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στα Ελληνικά το φθινόπωρο του 2020 σε μετάφραση της Κλαίρης Παπαμιχαήλ. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί το συγγραφικό ντεμπούτο της Lisa Taddeo. Πρόκειται για μια συναρπαστική εξερεύνηση της γυναικείας σεξουαλικότητας και επιθυμίας, μέσα από τις ζωές τριών διαφορετικών γυναικών με τις οποίες η συγγραφέας συμπορεύτηκε για ένα διάστημα οκτώ ετών παρατηρώντας και καταγράφοντας την ερωτική τους ζωή. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός του βιβλίου ξεκίνησε πολύ πριν γίνει δημοφιλές το κίνημα #MeToo, συχνά υπογραμμίζει στερεοτυπικές συμπεριφορές μισογυνισμού, σεξισμού και διακρίσεων. To βιβλίο (απο)καλύπτει τη σεξουαλικότητα τριών γυναικών: Της Λίνα, μιας μητέρας από την Ιντιάνα, της Μάγκι, μιας δεκαεπτάχρονης μαθήτριας από τη Βόρεια Ντακότα και της Σλόαν, μιας επιτυχημένης ιδιοκτήτριας εστιατορίου από τις Βορειοανατολικές πολιτείες, της οποίας ο άνδρας απολαμβάνει να την παρακολουθεί να κάνει σεξ με άλλους άνδρες και γυναίκες. Η συγγραφέας Lisa Taddeo πέρασε σχεδόν 8 χρόνια γράφοντας το βιβλίο και διασχίζοντας έξι φορές τη χώρα, προκειμένου να εισχωρήσει στις ζωές αυτών των τριών γυναικών. Το βιβλίο, για το οποίο έχει προγραμματιστεί ήδη τηλεοπτική μεταφορά από το Showtime, θέτει ως κεντρικό στόχο να ωθήσει τους αναγνώστες να είναι λιγότερο επικριτικοί. Στην εποχή που η τεχνολογία έχει διαμορφώσει μια νέα γλώσσα επικοινωνίας στη σεξουαλικότητά μας, η Taddeo επιχειρεί μέσα από μια δημοσιογραφική καταγραφή της ερωτικής ζωής τριών γυναικών να κάνει έναν ειλικρινή και διαφανή απολογισμό, καταγράφοντας το οικογενειακό και σεξουαλικό τους ιστορικό καθώς και τα κίνητρα και τις ανασφάλειές τους. Βασισμένο σε μακρόχρονη έρευνα σε βάθος και ειπωμένο με αφοπλιστική ειλικρίνεια, το Τρεις γυναίκες αποτελεί ταυτόχρονα ένα δημοσιογραφικό κατόρθωμα και ένα αφηγηματικό επίτευγμα, γεμάτο ενσυναίσθηση, το οποίο μας συστήνει τρεις αξέχαστες γυναίκες και μια αξιοσημείωτη συγγραφέα, των οποίων οι εμπειρίες μας θυμίζουν πως δεν είμαστε μόνοι. Η Lisa Taddeo είναι Αμερικανίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η οποία έχει τιμηθεί δύο φορές με το λογοτεχνικό βραβείο Pushcart Prize για διηγήματά της. Το βιβλίο της «Τρεις γυναίκες» εκδόθηκε το 2019 και έγινε νούμερο 1 best seller των New York Times. Είπαν για το βιβλίο: "Μια ενδελεχής μελέτη της ερωτικής ζωής τριών γυναικών αποκαλύπτει άβολες αλήθειες για τη σεξουαλική επιθυμία και την εξουσία." The Guardian "Το βιβλίο της Taddeo είναι μια ανασκαφή στην ερωτική ζωή τριών γυναικών. [...] H πρόθεσή της είναι να αποκαλύψει πώς είναι η γυναικεία επιθυμία σήμερα." The New York Times "H Taddeo έχει καταφέρει να καταγράψει αληθινές ιστορίες που διαβάζονται σαν μυθιστόρημα, συνυφαίνοντας μέσα στο κείμενό της συνεντεύξεις, επιστολές, sms και emails. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά εμπεριστατωμένο και αριστοτεχνικά γραμμένο βιβλίο." The Washington Post.