Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την p-consulting.gr για την ενίσχυση δεξιοτήτων εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η p-consulting.gr και το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ενίσχυση δεξιοτήτων

εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», στο

πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “MAGICSENS: MAnaging Graduated approach and Including

balanced Curriculum for Special Educational Needs Students” (Erasmus+ KA2, 2018-1-RO01-KA201-049489).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 Δασκάλους

 Νηπιαγωγούς

 Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Σχολών

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 5 εβδομάδων (έναρξη 22.06.2020 – λήξη 26.07.2020) και θα

υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν 2 online

συναντήσεις με την εκπαιδεύτρια κα. Κωνσταντίνα Τερζή (Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης,

M.Sc), στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 1 η online συνάντηση. Δευτέρα, 22.06.2020 και ώρα 18:00 έως 19:30

 2 η online συνάντηση. Δευτέρα, 06.07.2020 και ώρα 18:00 έως 20:00

Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

 Ενότητα 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 Ενότητα 2: Γνωστικές και μαθησιακές διεργασίες

 Ενότητα 3: Καλές πρακτικές στην ενταξιακή εκπαίδευση

 Ενότητα 4: Εργαλεία και μεθοδολογίες για τη διδασκαλία μαθητών με Ε.Ε.Α.

 Ενότητα 5: Παρατήρηση και αξιολόγηση της εξέλιξης μαθητών με Ε.Ε.Α.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μετά την ολοκλήρωση της

εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στο ακόλουθο

link https://magicsens.eu/el/εκπαιδευτικό-πρόγραμμα-ξεκινά/

Η υποβολή αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.

Φορείς Διοργάνωσης: p-consulting.gr, ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

Website Έργου: https://magicsens.eu/el/

Στοιχεία επικοινωνίας: p-consulting.gr, 2611.811.200, [email protected] , https://www.p-consulting.gr/

ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ, 210.8257800, [email protected], https://www.ivepe.gr/el/