Ο λοιμωξιολόγος Χαρ. Γώγος μιλάει από καρδιάς στον Αντ. Σρόιτερ για τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας και την επόμενη μέρα

Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε το 1ο Digital Dialogue που πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο του 8ου Regional Growth Conference. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ υποδέχθηκε διαδικτυακά τον καθηγητή λοιμωξιολογίας Χαράλαμπο Γώγο, στη συζήτηση με τίτλο «Covid-19: Η πορεία, τα διλήμματα και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα».

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και τι τον έκανε να συγκινηθεί περισσότερο, καθώς και στο τι θα γίνει εάν υπάρξει δεύτερο κύμα, όπως συζητείται. Επιπλέον, απάντησε στις θεωρίες συνομωσίας, που συνοδεύουν τον κορωνοϊό και εξέφρασε την άποψή του για το «ελληνικό παράδοξο».

Τα Digital Dialogues αποτελούν προ-συνεδριακές one to one ψηφιακές συζητήσεις μεταξύ διακεκριμένων δημοσιογράφων και κορυφαίων προσωπικοτήτων της επικαιρότητας, που γίνονται στο πλαίσιο του 8th Regional Growth Conference το οποίο θα λάβει χώρα, στις 2 – 4 Ιουλίου στην Πάτρα.