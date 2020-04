Από τον Κόπολα, τον Φαραντί και την Ανιές Βαρντά έως τον Τσάρλι Τσάπλιν

Κλείνοντας τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το Cinobo, η νέα ελληνική streaming πλατφόρμα, συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στο κινηματογραφικό γίγνεσθαι και τον Απρίλιο, σε μία δύσκολη είναι αλήθεια πραγματικότητα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, φέρνοντας στο κοινό της Ελλάδας και της Κύπρου βραβευμένες ταινίες και καταξιωμένους σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο.

Το Cinobo επιφύλαξε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην εκλιπούσα Γαλλίδα σκηνοθέτη Ανιές Βαρντά που ξεκίνησε με την προβολή του φιλμ Πουάντ Κουρτ (La Pointe Courte, πρεμιέρα Cinobo, 31/3), την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυσχιδούς δημιουργού που σηματοδότησε και την αρχή της νουβέλ βαγκ. Το αφιέρωμα περιελάμβανε συνολικά 10 ταινίες της (Le Bonheur, Jane B. for Agnes V, Kung Fu Master, Lion’s love... and lies, One hundred and one nights, L’ une chante l’ autre pas, The beaches of Agnes, Vagabond, Faces Places), πολλές εκ των οποίων δεν έχουν προβληθεί ποτέ ξανά σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο κλασικός κινηματογράφος πάλι μέσα στον Απρίλιο έχει την τιμητική του με την παρουσίαση της συνολικής μεγάλου μήκους φιλμογραφίας του πάντοτε επίκαιρου Τσάρλι Τσάπλιν, του αγαπημένου Σαρλό, σε ένα αφιέρωμα που θα περιλαμβάνει, πέρα από τις διάσημες ταινίες που πρωταγωνίστησε ο ίδιος, και ένα από τα ωραιότερα δράματα στην ιστορία του βωβού σινεμά, το Μια Γυναίκα απ’ το Παρίσι (A Woman of Paris), το οποίο σκηνοθέτησε, χωρίς να παίζει ο ίδιος.

Ο ελληνικός κινηματογράφος εκπροσωπείται από μία ακόμα συλλογή της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα παρουσιάσει τα βραβευμένα με Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ της τελευταίας δεκαετίας.

Ποικίλα και ενδιαφέροντα, θα ανακαλύψει κανείς και στην ενότητα «Πρεμιέρες Cinobo». Οι Αχαΐρευτοι (The Misfortunates, 2009) του Φέλιξ Βαν Γκρόνινγκερ, οι Μεταμορφώσεις (Metmorphoses, 2014) του Κριστόφ Ονορέ, το βραβευμένο στο Φεστιβάλ Βενετίας ντοκιμαντέρ Ταξίδι στον χρόνο (Voyage of Time, 2016) του σπουδαίου σκηνοθέτη Τέρενς Μάλικ με αφηγήτρια την Κέιτ Μπλάνσετ και το ντοκιμαντέρ Bombshell, The Hedy Lamarr Story (2017) για την ηθοποιό και πρωτοπόρο εφευρέτρια Χέντι Λαμάρ, γίνονται διαθέσιμα για 1η φορά στο ευρύ κοινό μέσα στον Απρίλιο.

Στην ενότητα «New in Cinobo» το κοινό μπορεί να απολαύσει 8 ταινίες, εκ των οποίων δύο ελληνικές. Το αυστριακό δράμα Σημαδεμένοι Δρόμοι (Macondo, 2014) της Σουνταμπέθ Μορτεζάι, την αστυνομική περιπέτεια Ακόλαστη Συμμορία (Foxfire, 2012) του Λορέν Καντέτ, τη διεθνή συμπαραγωγή Τetro (2009) του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το Δύο Ημέρες Μία Νύχτα (Two Days One Night, 2014) των αδελφών Νταρντέν με την βραβευμένη με Όσκαρ Μαριόν Κοντιγιάρ, την κωμωδία Φλόρενς Φάλτσο Σοπράνο (Florence Foster Jenkins, 2016) του Στίβεν Φρίαρς με την Μέριλ Στριπ σε έναν από τους πιο απολαυστικούς ρόλους της καριέρας της αλλά και τον βραβευμένο με Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Εμποράκο (The Salesman, 2016) του Ασγκάρ Φαραντί.

Για τους λάτρεις του ελληνικού σινεμά δίνεται η ευκαιρία να δουν δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία του, την «Ρόζα της Σμύρνης» (2016) του Γιώργου Κορδέλλα με τη Λήδα Πρωτοψάλτη και το «Αυτή η Νύχτα Μένει» (1999) του αείμνηστου σκηνοθέτη Νίκου Παναγιωτόπουλου με την Αθηνά Μαξίμου και τον Νίκο Κουρή.

Τέλος, τον Απρίλιο η πλατφόρμα Cinobo εγκαινίασε και τη νέα ενότητα «Sunday Classics» με ταινίες ορόσημα μεγάλων σκηνοθετών: Απαλό Δέρμα (The Soft Skin, 1964) και Ένα Όμορφο Κορίτσι σαν Εμένα (Such a Gorgeous Kid Like Me, 1972) του Φρανσουά Τριφό, Δωμάτιο με Θέα (A Room with a View, 1986) του Τζέιμς Άιβορι με την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τον Τζούλιαν Σαντς και Χαμένη Λεωφόρος (Lost Highway, 1997) του Ντέιβιντ Λιντς.

Λίγα λόγια για το Cinobo

Το Cinobo (Cinema No Borders) είναι η νέα ελληνική συνδρομητική streaming (sVOD) πλατφόρμα που ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 12 Μαρτίου σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή ανεξάρτητου και arthouse κινηματογράφου, με εκατοντάδες ταινίες επιλεγμένες και κατηγοριοποιημένες από επαγγελματίες curators του κινηματογραφικού χώρου. Με μόλις 7,99€ τον μήνα, δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και δυνατότητα ακύρωσης ανά πάσα στιγμή, οι συνδρομητές του Cinobo μπορούν να παρακολουθήσουν απεριόριστα επιλεγμένο κινηματογραφικό περιεχόμενο από όλο τον κόσμο με ελληνικούς υπότιτλους. Η πλατφόρμα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με μία «Πρεμιέρα Cinobo» και δύο νέες προσθήκες, ενώ παρουσιάζει ανά 15 ημέρες εκτενή αφιερώματα και συλλογές.

Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα προβολής ταινιών σε High Definition και με 5.1 surround ήχο για την ultimate κινηματογραφική εμπειρία. Είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω ιστοσελίδας, καθώς επίσης μέσω της Cinobo εφαρμογής σε smartphone και tablet (Αndroid, iOS) και Smart TV (Android, LG). Με μία μηνιαία συνδρομή ο χρήστης έχει απεριόριστη πρόσβαση από όλες τις υποστηριζόμενες συσκευές, δυνατότητα θέασης σε δύο οθόνες ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να ακυρώσει και να συνεχίσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Το Cinobo παρέχει τη δυνατότητα προβολής εκτός σύνδεσης (offlineviewing) για προβολή ταινιών on the go, λειτουργία continuewatching για συνέχεια αναπαραγωγής της ταινίας από οποιαδήποτε συσκευή, δυνατότητα πρόσθεσης ταινιών στη λίστα του χρήστη και λειτουργία γονικού ελέγχου.

https://cinobo.com/

*Τέλος όπως μαθαίνουμε αρκετοί Πατρινοί τις δύσκολες αυτές μέρες του εγκλεισμού στο σπίτι λόγω κορωνοϊού, έκαναν εγγραφή για να βλέπουν ταινίες στην πλατφόρμα Cinobo που στο πρόγραμμα της έχει και αρκετά φιλμ του Ανεξάρτητου σινεμά.