Ζάκυνθος καλοκαίρι στα τέλη της δεκαετίας του ‘90.Μόλις σε είχαμε παρακολουθήσει σε κωμωδία του Αριστοφάνη. Ήσουν ο αγαπημένος μας ,η έμπνευσή μας . Φυσικά ήσουν πάντα μαθητής .Γι’αυτό ήσουν και τόσο σπουδαίος.