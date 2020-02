Έφτασε η βραδιά των Όσκαρ! Ποιοι διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο

Τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 3:00 (ώρα Ελλάδος, θα προβληθούν ζωντανά από την Cosmote TV) θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου, τα Οσκαρ 2020.

Στο Dolby Theater οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις έτσι ώστε να μπορέσουν όλα να είναι έτοιμα για τη μεγάλη βραδιά των Οσκαρ 2020. Σε πυρετώδεις προετοιμασίες και οι υποψήφιοι στα Οσκαρ 2020 οι οποίοι στα μέσα Ιανουαρίου έμαθαν ότι βρίσκονται στις χρυσές πεντάδες των διεκδικητών των πολυπόθητων αγαλματιδίων και πριν λίγες ήμέρες έβγαλαν την κλασική οικογενειακή φωτό.

Λίγο πριν τα Οσκαρ 2020 λοιπόν, ας θυμηθούμε, όλους τους φετινούς υποψηφίους των Οσκαρ.

Οσκαρ 2020: Η λίστα των φετινών υποψηφιοτήτων για βραβείο

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»

Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»

Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»

Υποψηφιότητες Oσκαρ 2020: Οσκαρ Κοστουμιών

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Ηχητικού Μοντάζ

«1917»

«Ford v Ferrari»

«Ad Astra»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου

Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»

Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»

Αντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας

Corpus Christi (Πολωνία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Les Miserables (Γαλλία)

Pain & Glory (Ισπανία)

Parasite (Νότια Κορέα)

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Οπτικών Εφέ

«1917»

«The Lion King»

«Star Wars: Skywalker, η άνοδος»

«Avengers: Endgame»

«Ο Ιρλανδός»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Τραγουδιού

I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου

Χοακίν Φίνιξ - «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ - «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας - «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ - «Judy»

Σαρλίζ Θερόν - «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν - «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο - «Harriet»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Παράσιτα»

«1917»

«Ιστορία γάμου»

«Ford v Ferrari»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Σκηνοθεσίας

Μάρτιν Σκορσέζε - «Ο Ιρλανδός»

Μπονγκ Τζουν Ζο - «Παράσιτα»

Κουέντιν Ταραντίνο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Σαμ Μέντες - «1917»

Τοντ Φίλιπς - «Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

«Ιστορία γάμου»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

«Στα μαχαίρια»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Μικρές κυρίες»

«Οι δύο πάπες»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Μέικ Απ και Κομμώσεων

«Βόμβα»

«Joker»

«Maleficient: Mistress of Evil»

«Judy»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Φωτογραφίας

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ο Φάρος»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«1917»

«Τζότζο»

«Παράσιτα»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Ήχου

Ad Astra

Ford v Ferarri

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Μουσικής

Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

Αλεξάντρ Ντεσπλά, Little Women

Τόμας Νιούμαν, 1917

Ράντι Νιούμαν, Marriage Story

Τζον Γουίλιαμς, Star Wars: The Rise of Skywalker

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

Corpus Christi, Πολωνία

Honeyland, Βόρεια Μακεδονία

Les Misérables, Γαλλία

Pain and Glory, Ισπανία

Parasite, Νότια Κορέα

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister