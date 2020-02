Εγένετο Brexit! Σαμπάνιες για τους Brexiteers και ολονυκτίες για τους Remainers

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ετοιμάζεται να επιβάλλει πλήρεις τελωνειακούς και συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά προέλευσης ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σκοπεύει να επιβάλλει πλήρεις τελωνειακούς και συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα αγαθά ευρωπαϊκής προέλευσης που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit προκειμένου να κλιμακώσει την πίεση του Λονδίνου στις Βρυξέλλες στις διμερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, δήλωσε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα The Telegraph.

«Σχεδιάζουμε πλήρεις ελέγχους σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά προέλευσης ΕΕ — πιστοποιητικά εξαγωγών, πιστοποιητικά ασφάλειας, ελέγχους υγείας ζώων, [υγειονομικούς ελέγχους] των ειδών που προορίζονται για τα σούπερ μάρκετ, που θα περνούν από [τελωνεία και] σημεία συνοριακών ελέγχων», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση των Τόρις στην Τέλεγκραφ [1].

Αυτό «θα διπλασιάσει την πρακτική πρόκληση στα σύνορα τον Ιανουάριο του 2021», αναγνώρισε η πηγή.

Foster, Peter, «Boris Johnson plans to impose full customs and border checks on European goods», The Telegraph, 31η Ιανουαρίου 2020 / ΑΠΕ - ΜΠΕ