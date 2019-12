Ραγίζει καρδιές το γράμμα ενός κακοποιημένου αγοριού στον Άη Βασίλη

Ραγίζει καρδιές ένας 7χρονος από το Τέξας που φιλοξενείται σε δομή για κακοποιημένα παιδιά μαζί με τη μητέρα του. Το αγόρι έγραψε γράμμα στον Αγιο Βασίλη ζητώντας του βιβλία, ένα λεξικό, μια πυξίδα και ένα ρολόι. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν «ένας πολύ, πολύ, πολύ καλός μπαμπάς» («a very very very good dad»).

Η μητέρα του βρήκε όσα είχε γράψει στη σχολική του σάκα πριν από μερικές εβδομάδες και τα μοιράστηκε με τους ειδικούς που εργάζονται στη μονάδα ψυχικής φροντίδα που τους φιλοξενεί. Οι άνθρωποι της δομής δημοσιοποίησαν το γράμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζοντας το όνομα του αγοριού για λόγους ασφαλείας:

«Αγαπημένε Αγιε Βασίλη,

Επρεπε να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας. Ο μπαμπάς είχε χάσει τα μυαλά του. Επρεπε να κάνουμε όλες τις μικροδουλειές. Ο μπαμπάς πήρε ό,τι ήθελε. Η μαμά είπε ότι ήταν ώρα να φύγουμε για να πάμε σε ένα πιο ασφαλές μέρος όπου δεν θα φοβόμαστε.

Φοβάμαι ακόμη. Δεν μου αρέσει να μιλάω με τα υπόλοιπα παιδιά. Αγιε Βασίλη, θα έρθεις φέτος τα Χριστούγεννα; Δεν έχουμε τα πράγματά μας εδώ. Τίποτα. Μπορείς να φέρεις μερικά βιβλία, ένα λεξικό, μια πυξίδα και ένα ρολόι; Επίσης, θα ήθελα έναν πολύ, πολύ, πολύ καλό μπαμπά. Μπορείς να το κάνεις αυτό;

Με αγάπη, Μπλέικ».