Χριστουγεννιάτικο χρώμα είχε η έναρξη του τελικού του X Factor με τους Κωνσταντίνο Στίνη, Γιάννη Τεργιάκη, Γιώργο Παπαναστασίου να τραγουδούν Santa Claus is coming to town του Glee σε στίχους και μουσική Haven Gillespie, J. Fred Coots.

Η Ζωή Μισέλ Μπακίρη, Κωνσταντίνα Αρέστη, Μαίρη Βασιλειάδου και Λίλα Τριάντη ακολούθησαν με το All I want for Christmas is you της Mariah Carey σε στίχους και μουσική Mariah Carey και Walter Afanasieff.

