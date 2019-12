Οι Thom Yorke, Έλτον Τζον και Beyoncé στη 15άδα για το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού

Ο Thom Yorke και η ποπ σταρ Beyoncé είναι μεταξύ των μουσικών καλλιτεχνών που βρίσκονται στη βραχεία λίστα για την κατηγορία του βραβείου Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Οι υποψηφιότητες ως γνωστόν για την ερχόμενη 92η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, των Όσκαρ, πρόκειται ν’ ανακοινωθούν στις 13 Ιανουαρίου 2019.

Ο αρχηγός των Radiohead, Thom Yorke είναι μεταξύ των υποψηφίων, για το τραγούδι "Daily Battles" από τη δραματική, αστυνομική ταινία του Έντουαρντ Νόρτον, "Motherless Brooklyn" που παίχθηκε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare και η Beyoncé που αναμένεται να διεκδικήσει το κορυφαίο βραβείο με το "Spirit" από την ταινία “ The Lion King” της Ντίσνει.

Υποψήφιοι στη βραχεία λίστα είναι επίσης οι Pharrell Williams - Chad Hugo με το “ Letter to My Godfather” από την ταινία “The Black Godfather”, οι Elton John και Bernie Taupin "(I’m Gonna) Love Me Again" από τη βιογραφική ταινία για τον Έλτον Τζον “ Rocketman” και ο Randy Newman με το “ I Can’t Let You Throw Yourself Away” από το “ Toy Story 4”.

Ο Έλτον Τζον αξίζει να σημειωθεί πως βρίσκεται στη βραχεία λίστα των 15 καλύτερων τραγουδιών, από τα οποία και θα προκύψει η τελική 5άδα, συμμετέχει με το «Never Too Late», το καινούριο τραγούδι από το ριμέικ του «Βασιλιά των Λιονταριών» της Ντίσνει ενώ για την πρώτη ταινία, το 1994, ο Βρετανός σούπερ σταρ είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ με το τραγούδι «Can You Feel the Love Tonight».

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ και το flix.gr