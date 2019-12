We Love 80s - X-mas edition party στο Royal!

Μ’ ένα ξεχωριστό pre-Christmas party καλωσορίζουμε την πιο glam εποχή του χρόνου. Το We love 80’s του Κωνσταντίνου Γεωργίου επιστρέφει στην X-mas edition του το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στο Royal.

Τραγούδια όπως το Merry Christmas (Everyone Shakin' Stevens), All I want for Christmas” (Mariah Carey) και το “Do They Know It’s Christmas?” (Band Aid) θα μας θυμήσουν Χριστούγεννα της πιο αγαπημένης δεκαετίας … και φυσικά δε θα λείπουν κλασσικά κομμάτια όπως το “Enola Gay” των OMD, το “It's a Sin” των Pet Shop Boys, ή το “Keep me hanging on” της Kim Wilde.

Το κορυφαίο party των φετινών Χριστουγέννων, με τον Κωνσταντίνο Γεωργίου στα decks, υπόσχεται ένα Σαββατόβραδο γεμάτο εκπλήξεις για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι! Προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας, βάλτε τα… καλά σας κι ελάτε να περάσουμε μια βραδιά γιορτινή και λαμπερή που θα μας μείνει αξέχαστη. Info: Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 Steak Bar, Royal (Ακτή Δυμαίων 53)

Έναρξη: 22.30 Eίσοδος αυστηρά με προσκλήσεις Προπώληση προσκλήσεων (10 ευρώ με 1 ποτό): Queen cafe, Φάρος εν Πάτραις, Royal Κρατήσεις: 2611810524, 6971801331