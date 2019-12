Θερμό χειροκρότημα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο 18ο Φεστιβάλ του Μαρακές όπου τιμήθηκε

O θρύλος του Αμερικανικού κινηματογράφου, ο 83χρονος σήμερα Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν την περασμένη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 συνοδευόμενος από την σύζυγο του, την Γερμανίδα ζωγράφο Σίμπιλ Ζάγκαρς στο εξωτικό Μαρακές στο Μαρόκο όπου και τιμήθηκε, όπως είχε αναγγελθεί, με βραβείο για το σύνολο της καριέρας του ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, το Etoile d’Or, στο 18ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Marrakech.

Η είδηση για την παρουσία του Ρέντφορντ στο Μαρόκο και το τιμητικό βραβείο ήταν το σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα Μέσα ενημέρωσης αλλά και σε Αραβικά όπως το arabnews.com με κολακευτικά σχόλια για τον γοητευτικό σταρ που κρατά αναλλοίωτη την Χολυγουντιανή λάμψη και αύρα του. Το variety.com μάλιστα είχε και εκτενές ρεπορτάζ από την 90λεπτη συζήτηση - συνέντευξη Τύπου που είχε ο Ρέντφορντ με αφορμή το βραβείο του, όπου αναφέρθηκε & στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ που είχε πει πως ήθελε να κάνει, το «109 East Palace», μία ιστορία γύρω από την άνοδο και πτώση του φυσικού Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο οποίος θεωρείται ο δημιουργός της ατομικής βόμβας το 1940.

Λόγω ωστόσο της περσινής δήλωσης του ότι προτίθεται να αποσυρθεί καλλιτεχνικά, ο Ρέντφορντ όπως είπε, μάλλον σκοπεύει να μην σκηνοθετήσει την ταινία και απλά να είναι παραγωγός ενώ ήδη έχει ετοιμάσει το σχετικό σενάριο.

Ερωτώμενος για τους σκηνοθέτες που κατά καιρούς δούλεψε μαζί, ο Ρέντφορντ ξεχώρισε τον Σίντνει Πόλακ για την βαθιά φιλία τους που άντεξε στο χρόνο, όπως χαρακτηριστικά είπε και τον Τζορτζ Ρόι Χιλ με τον οποίο συνεργάστηκε 1η φορά στους «Δύο Ληστές» το 1969. Η ταινία αυτή ως γνωστό έκανε διεθνή σταρ τον Ρέντφορντ.

Ο αειθαλής σούπερ σταρ του σινεμά μεταξύ άλλων είπε πως ήταν στο πανέμορφο Marrakech τελευταία φορά πριν από περίπου 18 χρόνια το 2001 για τα γυρίσματα της κατασκοπευτικής περιπέτειας «Spy Game» του Τόνι Σκοτ όπου είχε παίξει μαζί με τον Μπραντ Πιτ. «Νιώθω υπέροχα που μου δόθηκε η ευκαιρία με την τιμητική πρόσκληση του Φεστιβάλ να ξαναέρθω εδώ στο Μαρακές», είπε χαρακτηριστικά ο γαλανομάτης ηθοποιός με το εκτυφλωτικό χαμόγελο, όπως χαρακτηριστικά έγραψε το σάιτ lapresse.ca.

To 18o Φεστιβάλ του Marrakech ξεκίνησε στις 29/11 & ολοκληρώθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 & πρόεδρος της κριτικής επιτροπής ήταν η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον ενώ στην περσινή διοργάνωση είχαν τιμηθεί οι θρύλοι Martin Scorsese και Robert De Niro.

«Προέρχομαι από μία οικογένεια όπου αγαπούσαμε την αφήγηση και ως παιδί λάτρευα τη στιγμή όταν άκουγα το “μια φορά και έναν καιρό”. Αυτές οι ιστορίες αιχμαλώτιζαν την φαντασία μου, μου έδιναν έμπνευση καθώς και τη δύναμη να επικοινωνώ με τους άλλους», είπε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πραγματικά αποθεώθηκε από το κοινό του Φεστιβάλ του Μαρακές.

Δεν παρέλειψε να πει πως «σήμερα ζούμε σ’ έναν κόσμο περίπλοκο και σε σκοτεινούς καιρούς. Νιώθεις πως ένας σκοτεινός άνεμος φυσά σε όλες σχεδόν τις χώρες και βέβαια στην Αμερική όπου απειλούμαστε από την υπερεξουσία εγωπαθών και μονοδιάστατων ανθρώπων που δεν έχουν και ουσιαστική εμπειρία στην πολιτική» ενώ μιλώντας για το Ινστιτούτο και το Φεστιβάλ του Sundance στη Γιούτα που έχει δημιουργήσει, είπε πως σκοπός και μέλημα του είναι ακριβώς η υποστήριξη των ανεξάρτητων, δημιουργικών φωνών που δεν βρίσκουν εύκολα θέση στη σημερινή κυρίαρχη κουλτούρα.

Είπε ακόμα πως «πιστεύω στο ρίσκο στη ζωή αλλά είναι σημαντικό να σκεφτείς πριν ρισκάρεις».

Να σημειωθεί πως το βραβείο στον χαμογελαστό όσο και συγκινημένο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απένειμαν η Γαλλίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος Rebecca Zlotowski και η γνωστή Γαλλοιταλίδα ηθοποιός Chiara Mastroianni που είναι κόρη του αξέχαστου ηθοποιού Μαρτσέλο Μαστρογιάνι και της Κατρίν Ντενέβ.

Ο Robert Redford όπως έγραψαν και τα Γαλλικά Μέσα ενημέρωσης (ανάμεσα τους η leparisien.fr και το Paris Match) που είχαν σε περίοπτη θέση την είδηση, δεν είναι μόνο ένας θρύλος της μεγάλης οθόνης αλλά κι ένας δραστήριος υπέρμαχος του περιβάλλοντος & της φύσης.

Ο Redford, ξεκίνησε την καριέρα του με το θέατρο στο Broadway και ο πρώτους του πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν στο έργο «Sunday in New York» ενώ ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία το 1963 με το έργο του Neil Simon «Barefoot in the Park» που έγινε και ταινία το 1967 με τον Ρέντφορντ και την Τζέιν Φόντα.

*Tο Marrakech International Film Festival εκτός του Ρέντφορντ, απένειμε τιμές και στην ηθοποιό Prinyanka Chopra Jonas, στον Γάλλο σκηνοθέτη Bertrand Tavernier και στην ηθοποιό του Μαρόκου, Mouna Fettou.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ