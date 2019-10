Δύο Ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν στο Σάντανς & έφτασαν έως τα Όσκαρ, προβάλλονται στην Αθήνα

Στο Exile Room, απόψε το "Minding the Gap" και στις 31/10 το "Hale County This Morning, This Evening"

Το Exile Room στην οδό Αθηνάς 12, στον 3ο όροφο, στο Μοναστηράκι, γιορτάζει 10 χρόνια λειτουργίας και παρουσιάζει ένα πολυβραβευμένο πρόγραμμα προβολών και μαζί ένα ολοκαίνουργιο site, το www.exile.gr. Υποψήφιες για το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, οι ταινίες του Οκτωβρίου αποκαλύπτουν μια σειρά από τρυφερές και συνάμα επώδυνες ιστορίες ενηλικίωσης για το δύσκολο πέρασμα από την εφηβεία στις ευθύνες της ωριμότητας κι από το όνειρο στη σκληρή πραγματικότητα. Στην ενότητα «Το τέλος της αθωότητας» προβάλλονται απόψε Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 στις 21:00 το «Minding the Gap» παραγωγής 2018 και την Πέμπτη 31/10/2019 στις 21.00 το «Hale County This Morning, This Evening» επίσης παραγωγής 2018. Το «Minding the Gap» σε σκηνοθεσία του 30χρονου Κινέζου Bing Liu και διάρκειας 93 λεπτών, έχει λάβει πολύ καλές κριτικές και έχει κερδίσει το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στην κατηγορία του Αμερικάνικου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα. Επίσης προτάθηκε για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, στα 91α Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας των Όσκαρ. Ο Zack, ο Keire και ο Bing βρήκαν κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας στο skateboard προκειμένου να δραπετεύσουν από τις ασταθείς οικογένειές τους. Καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τις ευθύνες της ενήλικης ζωής, απρόσμενες αποκαλύψεις απειλούν μια φιλία δέκα ετών. Όσο για τις 31/10 στις 21:00 θα προβληθεί το «Hale County This Morning, This Evening» σε σκηνοθεσία: RaMell Ross. Διάρκεια: 76 λεπτά. Επίσης αυτή η ταινία έτυχε διάκρισης στο Φεστιβάλ του Sundance – Σάντανς στη Γιούτα το 2018 και μετά προτάθηκε στα Όσκαρ. Ο Daniel και ο Quincy είναι δύο νεαροί Αφρο-Αμερικανοί από την Αλαμπάμα που βρίσκονται μπροστά σε μια νέα περιπετειώδη σελίδα της ζωής τους. Με μια ατόφια ποιητική προσέγγιση, ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής RaMell Ross μετατρέπει τις καθημερινές στιγμές της κοινότητάς τους σε στιγμιότυπα εκστατικού λυρισμού. Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ SPOTLIGHT / 23/10/2019, 19:33 Τιμήθηκε στο Μεξικό ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ: "Είμαστε γείτονες και φίλοι"