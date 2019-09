Στην ηλικία των 8 υπάρχουν ενδείξεις για διαβήτη τύπου 2

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 (επονομαζόμενου και ως διαβήτη των ενηλίκων) δεκαετίες πριν τη διάγνωσή του, ήδη από την ηλικία των οχτώ ετών, σύμφωνα με νέα ερευνητικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση «Diabetologia».

Η νέα μελέτη παρουσιάστηκε φέτος στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Έρευνας για το Διαβήτη (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes - EASD), η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Αναλύοντας γενετικά δεδομένα που είναι γνωστό ότι αυξάνουν στην ενήλικη ζωή τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και πληροφορίες για τη λειτουργία του μεταβολισμού στην παιδική ηλικία βρέθηκε ότι τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL), γνωστής και ως καλής χοληστερόλης, σημαντικά αμινοξέα και άλλα χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο αίμα και μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνιες φλεγμονές παίζουν ρόλο στην εμφάνιση της νόσoυ. Φάνηκε ότι συγκεκριμένοι τύποι λιπιδίων HDL είναι ένα από τα πρωιμότερα χαρακτηριστικά του διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές τονίζουν τη σημασία αυτών των ευρημάτων στον αγώνα για την πρόληψη εμφάνισης της ασθένειας.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι εντοπίζονται στο αίμα ενδείξεις εμφάνισης διαβήτη από τόσο μικρή ηλικία, σχεδόν 50 χρόνια πριν τη συνήθη ηλικία διάγνωσης της νόσου», τονίζει η δρ. Τζοσούα Μπελ, από το τμήμα Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, και μια από τους συντάκτες της μελέτης.

Η ίδια, μάλιστα, προσθέτει ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν είναι κλινική μελέτη. Οι συμμετέχοντες δεν είναι και ασθενείς και οι περισσότεροι δε θα αναπτύξουν καν τη νόσο. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, κατά την Μπελ, είναι η απόδοση ευθύνης και το πώς οι γενετικές πληροφορίες μπορεί να εξηγούν την εμφάνιση της νόσου.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 4.000 συμμετέχοντες. Οι μελετητές συνδύασαν γενετικές πληροφορίες με μια μέθοδο που ονομάζεται μεταβολισμική ανάλυση (metabolomics) και συνίσταται στην μελέτη πολλών μικροσκοπικών μορίων σε δείγμα αίματος προκειμένου να ταυτοποιήσουν συγκεκριμένα ‘μοτίβα’ που μπορεί να οδηγούν σε διαβήτη τύπου 2. Οι μετρήσεις έγιναν 4 φορές. Μια φορά πριν την ηλικία των 8 ετών, στα 16, τα 18 και τα 25. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς.

Η ευαισθησία στην εμφάνιση διαβήτη φαίνεται ότι συνδέεται με μειωμένα επίπεδα ‘καλής’ χοληστερόλης και αυξημένα επίπεδα ‘κακής’ χοληστερόλης (LDL low density lipoprotein) πριν την ηλικία των οκτώ ετών, με αυξημένα φλεγμονώδη ακετύλια γλυκοπρωτεϊνης και αμινοξέα στις ηλικίες 16 και 18.

Η Μπελ εξηγεί ότι ο στόχος δεν είναι η πρόβλεψη του ποιος θα αναπτύξει διαβήτη και ποιος όχι αλλά η γνώση των πρώιμων ενδείξεων του που μπορούν να συμβάλλουν στην άμεση παρέμβαση που θα εμποδίσει την πλήρη ανάπτυξη του διαβήτη και των επιπλοκών του.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του διαβήτη τύπου 2 μεταξύ των νέων ενηλίκων και αυτή η πρώιμη εμφάνιση του έχει πολύ χειρότερο μεταβολικό προφίλ.

ΑΠΕ