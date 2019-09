Αύριο η ημερίδα της p-consullting.gr με θέμα «Εξαφάνιση ατόμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αίτια και Παρεμβάσεις»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει η εταιρεία p-consulting.gr, αύριο Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 & ώρα 18:00, στην Πάτρα στο χώρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα την «Εξαφάνιση ατόμων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αίτια και Παρεμβάσεις».

Σκοπός της ημερίδας, είναι να ενημερώσει σε ό,τι αφορά το φαινόμενο των εξαφανίσεων ανηλίκων και ενηλίκων, τα αίτια του φαινομένου και πως αυτά αντιμετωπίζονται. Η ημερίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου, όσο και σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας είναι το ακόλουθο:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού και ο ρόλος του στις εξαφανίσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη» . Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος: Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Εξαφάνιση ατόμου: Απώλεια μνήμης ή επιλογή;» . Γεράσιμος Κουρούκλης: Διοικητής Υπηρεσίας «Silver Alert» & Καλομοίρα Μπαζέλη: Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος

«Πρόσφυγες και μετανάστες: Μια κρίση αλληλεγγύης» . Dr. Απόστολος Βεΐζης: Διευθυντής Προγραμμάτων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

«Η συμβολή των ΜΜΕ στις εξαφανίσεις» . Γεώργιος Τσούκαλης: Ιδιωτικός Ερευνητής, Σύμβουλος Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

«Ευρωπαϊκό Έργο LOST». Χαριτίνη – Μαρία Σκουλίδη - Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος: p-consulting.gr

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ LOST – “Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the Growing Phenomenon of Missing People in Europe”, εταίρος του οποίου στην Ελλάδα είναι η p-consulting.gr.

Στους συμμετέχοντες της ημερίδας θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Περισσότερα:

https://www.p-consulting.gr/lost-event/ (on-line εγγραφές)

2611.811.200

[email protected] , [email protected]