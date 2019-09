Λένα Δροσάκη: Δείτε την πατρινή ηθοποιό στη Μόστρα, στο πλευρό του Αλέξανδρου Μπουρδούμη

Το ειδύλλιο του γνωστού ηθοποιού Αλέξανδρου Μπουρδούμη και της βραβευμένης πατρινής ηθοποιού Λένας Δροσάκη, η οποία θεωρείται πια μια από τις πλέον περιζήτητες της νεώτερης γενιάς, έχει γνωστοποιηθεί τους τελευταίους μήνες έστω κι αν το ζευγάρι απέφευγε συστηματικά τα φλας. Το κόκκινο χαλί της Βενετίας όμως έγινε η αφορμή να φωτογραφηθούν μαζί. Μετά τη μεγάλη είσοδο του Κώστα Γαβρά και όλων των συντελεστών της ταινίας «Ενήλικες στο δωμάτιο» (Βαρουφάκης, Λούλης, Μπουρδούμης, Βαλέρια Γολίνο) το ζευγάρι μπήκε μαζί στο μέγαρο προβολών και ο Μπουρδούμης ανέβασε στιγμιότυπο στο Intsgram. Εγραψε μάλιστα: «Οn the rοad for the screening with my lady» ενώ αναφέρθηκε και το ότι το φόρεμά της σχεδίασαν οι Mi-Ro.

