Καταφθάνει 12 Σεπτεμβρίου 2019 στις Ελληνικές αίθουσες ο "Πύργος του Downton"

To διαφημιστικό του τρέιλερ προβάλλεται ήδη στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα ενόψει της πρεμιέρας του φιλμ στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 σε διανομή της Tulip. Ο λόγος για το τηλεοπτικό φαινόμενο της σειράς «Ο Πύργος του Downton» που πλέον μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και η οικογένεια Κρόλεϊ έρχεται για να μας γεμίσει πάθη, μυστικά και απολαυστικές ίντριγκες!

Το αυθεντικό cast της σειράς δίνει το βροντερό παρών και στην ταινία σε σκηνοθεσία Μάικλ Ένγκλερ και σενάριο Τζούλιαν Φέλοους, από τον Χιού Μπόνβιλ, την Λόρα Καρμάικλ, τον Τζιμ Κάρτερ και την Μάγκι Σμιθ έως την Ελίζαμπεθ Μαγκόβερν που την είχαμε πρωτοδεί στο «Ordinary People» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1981, μαζί με νέες προσθήκες που συμπληρώνουν απρόσμενα το παζλ.

Παραγωγοί Γκάρεθ Νιμ, Λιζ Τράμπριτζ, Τζούλιαν Φέλοους

Αναλυτικά πρωταγωνιστούν οι Χιού Μπόνβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Κέβιν Ντόιλ, Τζόαν Φρόγκατ, Μάθιου Γκουντ, Χάρι Χάντεν-Πάτον, Ντέιβιντ Χέιγκ, Τζεραλντίν Τζέιμς, Ρόμπερτ Τζέιμς Κόλιερ, Σάιμον Τζόουνς, Άλεν Λιτς, Φίλις Λόγκαν, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Σόφι ΜακΣέρα, Τάπενς Μίντλετον, Στίβεν Κάμπελ Μουρ, Λέσλι Νίκολ, Κέιτ Φίλιπς, Μάγκι Σμιθ, Ιμέλντα Στάντον, Πενέλοπε Γουίλτον.

Διάρκεια 122 λεπτά.

Σύμφωνα με το στόρι της ταινίας η οικογένεια Κρόλεϊ καλείται να αντεπεξέλθει άριστα σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αριστοκρατικής ζωής της: την επίσκεψη του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Αγγλίας. Πρόκειται για ένα σπουδαίο γεγονός που, όπως είναι επόμενο, θα πυροδοτήσει σκάνδαλα, ίντριγκες, αντιπαλότητες και θα φέρει στην επιφάνεια μυστικά και πάθη.

Η υπερ-πετυχημένη και βραβευμένη τηλεοπτική σειρά ακολούθησε τη ζωή της οικογένειας Κρόλεϊ και των υπηρετών που εργάστηκαν ευλαβικά γι 'αυτούς στις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα εξοχικό Βρετανικό Οίκο. Κατά τη διάρκεια των 6 κύκλων της, η σειρά απέσπασε συνολικά 3 Χρυσές Σφαίρες, 15 βραβεία Primetime Emmy, ένα Ειδικό βραβείο BAFTA και 69 υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, κάνοντας το «Downton Abbey» την πρώτη μη Αμερικάνικη σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των τηλεοπτικών βραβείων, κερδίζοντας και ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η τηλεοπτική σειρά με την υψηλότερη βαθμολογία κριτικών. Η μεταφορά της στον κινηματογράφο ήταν το φυσικό αποτέλεσμα της τεράστιας προσδοκίας από εκατομμύρια θεατές και αποτελούσε ένα στοίχημα που περίμενε πολλά χρόνια να κερδηθεί.

Τα γυρίσματα της τελευταίας τηλεοπτικής σεζόν ολοκληρώθηκαν το 2015, όμως οι ιστορίες των χαρακτήρων δεν είχαν ολοκληρωθεί. Η απαιτήσεις των θεατών για περισσότερες ιστορίες και η νοσταλγία για όλα τα δραματικά γεγονότα που συνέβαιναν στους διαδρόμους της διάσημης έπαυλης, έκαναν τους δημιουργούς να επιστρέψουν σε αυτόν τον κόσμο και να αναζητήσουν μια ιστορία που θα έκλεινε τις δραματουργικές εκκρεμότητες ανάμεσα στο Downton και στο πολυάριθμο κοινό που παρακολουθούσε ευλαβικά τις γάργαρες ιστορίες, τα φλογερά πάθη, τα ανομολόγητα μυστικά και τους πύρινους ανταγωνισμούς συμφερόντων ανάμεσα στους αξέχαστους χαρακτήρες, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Οι συζητήσεις των δημιουργών για την κινηματογραφική μεταφορά της σειράς, είχαν ήδη ξεκινήσει από την τρίτη σεζόν, όμως έπρεπε να βρεθεί η κατάλληλη ιστορία που θα απογείωνε τη μοναδική αισθητική και την καλλιτεχνική ποιότητα της σειράς.

Η άφιξη του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βασίλισσας Μαίρης, θα σημάνει συναγερμό στο επάνω σπίτι όπου διαμένει η οικογένεια, αλλά κυρίως στο κάτω σπίτι, καθώς τα πάντα πρέπει να είναι στην εντέλεια και ο χρόνος είναι περιορισμένος για μια επίσκεψη τέτοιων απαιτήσεων. Όμως, βρισκόμαστε στα μέσα της ταραγμένης δεκαετίας του ’20 και τα χρόνια της μεγάλης δόξας έχουν παρέλθει. Η αριστοκρατική τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας εποχής και η άλλοτε καλογυαλισμένη μηχανή του σπιτιού αρχίζει και παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία της.

Φυσικά το γεύμα πρέπει να είναι άριστο σε κάθε του λεπτομέρεια, η υποδοχή οφείλει να είναι αλάνθαστη και η ψυχαγωγία του βασιλικού ζεύγους πρέπει να είναι αντάξια της φήμης της οικογένειας Κρόλεϊ. Όλες οι πτυχές αυτής της σημαντικής επίσκεψης έχουν προσχεδιαστεί άριστα, μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια και το πιστό υπηρετικό προσωπικό του Downton καλείται να ξεπεράσει κάθε δύσκολο εμπόδιο προκειμένου να τιμήσει την ιστορία της φιλοξενίας του σπιτιού.

Οι παράλληλες υποπλοκές της ιστορίας είναι άφθονες. Η βασιλική πομπή θα φέρει μαζί της μια αινιγματική κυρία της οποίας η ιστορία θα αποδειχθεί σημαντική για την οικογένεια και το μέλλον του Downton. Οι πολιτικές ιδεολογίες του Τόμ Μπράνσον θα του δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Η Ντέιζη, με τη σειρά της, ξεκινά τη δική της μικρή εξέγερση στην κουζίνα και τα ξεπορτίσματα του Τόμας στον ελεύθερό του χρόνο ίσως να αποβούν μοιραία για το μέλλον του. Η δελεαστική πρόταση του Βασιλιά στον σύζυγο της Έντιθ, τον Μπέρτι, θα φέρει τριγμούς στις σχέσεις τους.

Η Βάιολετ αποκαλύπτει κάποιες απρόσμενες ειδήσεις ενώ η Μαίρη πρέπει να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις, για τον εαυτό της, για την οικογένειά της, αλλά και για το μέλλον του Downton Abbey. Όπως προείπαμε, το αυθεντικό καστ της σειράς είναι και πάλι εδώ και ανάμεσα του έχει και την βετεράνο ηθοποιό, τιμημένη και με Όσκαρ Μάγκι Σμιθ.

Η βασιλική επίσκεψη και τα μικρά ή μεγάλα γεγονότα γύρω από αυτό το ιστορικό γεγονός, αποτέλεσαν την ιδανική πρώτη ύλη για την ιστορία της πολυαναμενόμενης ταινίας. Το βρετανικό πνεύμα, οι ταξικές διαφορές, η αφοσίωση και ο σεβασμός, το χρέος και η ηθική απέναντι στο οικογενειακό όνομα, η γνώση της παράδοσης και οι μοιραίες αλλαγές που φέρνει το πέρασμα των χρόνων, βρήκαν το δρόμο στους στην κινηματογραφική ταινία.

*Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζούλιαν Φέλοους, ο άνθρωπος που δημιούργησε το «Downton Abbey», έγραψε το σενάριο της ταινίας και βρίσκεται και στην παραγωγή της, μαζί με τον Γκάρεθ Νιμ και την Λιζ Τράμπριτζ. Ο Μπράιαν Πέρσιβαλ (Η Κλέφτρα των Βιβλίων, About a Girl), σκηνοθέτης του τηλεοπτικού πιλότου, είναι στην εκτέλεση παραγωγής, και ο Μάικλ Ένγκλερ (30 Rock, Sex And The City) ανέλαβε τη σκηνοθεσία.

Ο «Πύργος του Downton» είναι μια συμπαραγωγή της Carnival Films, με την Focus Features και τη Universal Pictures.

Οι σινεφίλ αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ