ΔΕΙΤΕ το ΤΡΕΙΛΕΡ του "Κάποτε...στο Χόλυγουντ" - Το περιμένουμε 22 Αυγούστου

Στις αίθουσες των ΗΠΑ το πολυαναμενόμενο νέο φιλμ του 56χρονου τιμημένου με Όσκαρ Κουέντιν Ταραντίνο (Pulp Fiction), με τίτλο «Κάποτε… στο Χόλιγουντ - Once Upon a Time in Hollywood», βγαίνει στις 26 Ιουλίου 2019 και όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον και αγωνία να δουν πως θα τα πάει εμπορικά το διάρκειας 160 λεπτών φιλόδοξο φιλμ του Quentin Tarantino. Αυτή τη φορά ο Ταραντίνο πηγαίνει πίσω 50 χρόνια και επισκέπτεται το Λος Άντζελες του 1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (στο ρόλο ο Leonardo DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff Booth (τον ενσαρκώνει ο Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν.

Η 9η ταινία του ευφυούς, Ανεξάρτητου σκηνοθέτη και σεναριογράφου που πρωτοεντυπωσίασε και συζητήθηκε με το «Reservoir dogs» το 1991 στο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα, φιλοξενεί ένα υπέρλαμπρο καστ και ένα «γαϊτανάκι» από ιστορίες σε έναν φόρο τιμής στις τελευταίες μεγάλες στιγμές της χρυσής εποχής του Hollywood.

Παίζουν εκτός των Leonardo DiCaprio και Brad Pitt, η Margot Robbie και οι Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, ο Al Pacino, κ.α.

Στην Ελλάδα όπως έχει ανακοινωθεί η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σ’ ένα μήνα από τώρα, στις 22 Αυγούστου σε διανομή από την Feelgood και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα. Την φωτογραφία του φιλμ υπογράφει ο εξαίρετος Robert Richardson που είχε κάνει επίσης θαυμάσια δουλειά στον «Γητευτή των αλόγων» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

