Επανεκδόσεις, Ταραντίνο, Γ. Άλεν, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζόνι Ντεπ & θρίλερ στο σινε-μενού του Αυγούστου

Aύγουστε καλέ μου μήνα, να ήσουν 2 φορές το χρόνο έλεγαν οι παλιοί και θα λέγαμε πως αυτό ισχύει φέτος και κινηματογραφικά καθώς όσο κι αν μοιάζει λίγο περίεργο, τον κατεξοχήν μήνα διακοπών για τους Έλληνες, θα έχουμε αρκετές νέες ταινίες αλλά και επανεκδόσεις στην μεγάλη οθόνη.

Κατ’ αρχάς το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου έχουμε τη «Ληστεία της Στοκχόλμης» του Ρόμπερτ Μπουντρό με τον Ίθαν Χοκ, τη Νούμι Ραπάς και τον Μαρκ Στρονγκ, την ατμοσφαιρική περιπέτεια κατασκοπείας «Η Κόκκινη Τζόαν» με την Τζούντι Ντεντς, την «Anna» του Λικ Μπεσόν με την Σάσα Λους και τον Λουκ Έβανς αλλά και τον Ντισνεικό «Βασιλιά των Λιονταριών», σ’ ένα φιλόδοξο live action ριμέικ, το «Οι Νεκροί δεν πεθαίνουν» του Τζιμ Τζάρμους με ένα ανεπανάληπτο καστ που ήταν και το εναρκτήριο φιλμ των φετινών Καννών, το «Ποια νομίζεις ότι είμαι; με την Ζιλιέτ Μπινός, τη «Ληστεία της Μαφίας» του Τομ ΝτεΝούτσι, με Τσαζ Παλμιντέρι, Κλάιβ Στάντεν, Σαμίρα Γουάιλι, Θίο Ρόσι & τον Ντον Τζόνσον και τη «Μάχη της Επικράτησης» που μας πηγαίνει πίσω στην εποχή του εφευρέτη Τόμας Έντισον που έφτιαξε τον πρώτο ηλεκτρικό λαμπτήρα. Παίζουν οι Μπένεντικτ Κάμπερνπατς, Μάικλ Σάνον και Νίκολας Χουλτ.

Και μετά καταφθάνει ο Τζόνι Ντεπ με το «The Professor – Ποτέ δεν είναι αργά κύριε Καθηγητά» (1η Αυγούστου) σε σκηνοθεσία Γουέιν Ρόμπερτς (παίζει και ο Ντάνι Χιούστον), ο Σιλβέστερ Σταλόνε με την περιπέτεια «Escape plan, the extractors» σε σκηνοθεσία Τζον Χέρτζφελντ με συμπρωταγωνιστές τον Ντέιβ Μπατίστα και τον 50 Cent, ο Φαμπρίς Λουκινί με το Γαλλικό φιλμ «Χαλαρώστε κύριε Αλέν» ενώ ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου θα μας έρθει ένα ακόμη Γαλλικό φιλμ, το «Έντμοντ, ένας απρόβλεπτος συγγραφέας» με τους Thomas Solivéres, Lucie Boujenah, Τομ Λέεμπ, Olivier Gourmet και Mathilde Seigner. Την 1η Αυγούστου περιμένουμε την αστυνομική ταινία του Καναδού Ντενί Αρκάν, «Η Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας – Τhe Fall of the American empire» και στις 8/8 τις «Χελς Κίτσεν, οι βασίλισσες του εγκλήματος» με τις Μελίσα Μακάρθι, Τίφανι Χαντίς και Ελίζαμπεθ Μος.

Από κλασικές επανεκδόσεις το ενδιαφέρον είναι μεγάλο: το Φελινικό «8 ½», η «7η Σφραγίδα» του Σουηδού Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το «Λα Στράντα» επίσης του Φελίνι από το μακρινό 1954 με Τζουλιέτα Μασίνα και ΆντονιΚουίν, η δραματική κομεντί «Carnal Knowledge – Η Γνωριμία της σάρκας» του 1971 σε σκηνοθεσία Μάικ Νίκολς με τον νεότατο και σέξι Τζακ Νίκολσον και την Ανν Μάργκρετ, ο «Τρίτος Άνθρωπος» του Κάρολ Ριντ, του 1949 με τον Όρσον Ουέλς και η «Συμμορία των Σικελών» του 1969 σε σκηνοθεσία Αρνί Βερνέιγ με Αλέν Ντελόν, Λίνο Βεντούρα και Ζαν Γκαμπέν.

Φυσικά στις 22 Αυγούστου 2019 θα έχουμε τουλάχιστον 3 σούπερ κινηματογραφικές πρεμιέρες που καλύπτουν όλα τα γούστα, το πολυαναμενόμενο «Κάποτε…στο Χόλυγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο με Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπραντ Πιτ και μαζί τους την Μάργκοτ Ρόμπι, το φιλμ μυστηρίου με στοιχεία θρίλερ και φόντο ένα παγανιστικό φεστιβάλ στην Σκανδιναβία, «Μεσοκαλόκαιρο» του Άρι Άστερ που ήδη τα πηγαίνει καλά στα Αμερικάνικα ταμεία και το πιο τελευταίο φιλμ του 84χρονου Γούντι Άλεν «A Rainy Day in New York» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ και την Ελ Φάνινγκ.

Την ίδια ημερομηνία θα έχουμε κι ένα φιλμ τρόμου, το «Είσαι έτοιμος;» όπου παίζει και η Άντι Μακ Ντάουελ ενώ εκ των παραγωγών είναι ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ του «Truth – H Aλήθεια».

Στις 29/8 θα βγει το spin off των Μαχητών των δρόμων, «Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw» σε σκηνοθεσία David Leitch με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τους Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στάθαμ, Βανέσα Κίρμπι, Ίντρις Έλμπα και Έλεν Μίρεν. Την ίδια μέρα θα δούμε και την επιτυχημένη συνέχεια του ψηφιακού καρτούν «The secret life of pets 2 – Μπάτε Σκύλοι αλέστε 2» που ήδη στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 150 εκατομμύρια δολάρια και στις 5 Σεπτεμβρίου το θρίλερ «It, Κεφάλαιο 2» με Τζέσικα Τσαστέιν, Τζέιμς Μακ Αβόι και Μπιλ Χέιντερ ενώ στις 12 Σεπτεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα το «Downton Abbey» σε σκηνοθεσία Μάικλ Έιγκλερ που είναι η κινηματογραφική βερσιόν της δημοφιλούς και πολυβραβευμένης τηλεοπτικής σειράς.

Για τους λάτρεις του χορού 1η Αυγούστου θα κυκλοφορήσει η ταινία «Yuli, ο χορός της ζωής μου» σε σκηνοθεσία Ισίαρ Μπογιαΐν - Icíar Bollaín που παρουσιάζει την ιστορία του φημισμένου Κουβανού χορευτή Carlos Acosta, στα 46 του χρόνια σήμερα που θεωρείται ένας θρύλος της τέχνης του χορού.

Τέλος να μην ξεχάσουμε και το «Where ‘d you go Bernadette» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που έχει βασιστεί στο μπεστ σέλερ της Μαρία Σεμπλ με την βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ και τους Billy Crudup, Kristen Wiig & την παιδική animation ταινία «The Angry Birds Movie 2» όπου ακούγονται οι Τζέισον Σουντέικις, Πίτερ Ντίνκλατζ και η Awkwafina.

Τις περισσότερες από τις παραπάνω ταινίες περιμένουμε να τις δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ