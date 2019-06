Το ξέρετε ότι απόψε ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας; Το πρόγραμμα του τριημέρου

Αναλυτικά πρόγραμμα του «Jazz+Πράξεις 2019» έχει ως εξής:

Πέμπτη 6 Ιουνίου, ώρα 21.30



Κυριάκος Σφέτσας - Greek Fusion Orchestra

Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Έλληνες συνθέτες συμφωνικής, κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής, μουσικής για μπαλέτο, για σύνολα δωματίου και για σόλο όργανα, ηλεκτρονικής μουσικής, τζαζ κ.α. Δημιούργησε την Greek Fusion Orchestra το 1976, ένα χρόνο μετά την επιστροφή του από τη Γαλλία στην Ελλάδα, με την πτώση της δικτατορίας. Ήταν η περίοδος που προσκλήθηκε από τον Μάνο Χατζιδάκι, για να δουλέψει ως εξωτερικός παραγωγός στο Γ’ Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ενώ στη συνέχεια, διετέλεσε διευθυντής του Γ’ Προγράμματος, την περίοδο 1982-1993. Συνιστά έναν αδιαμφισβήτητα ολοκληρωμένο μουσικό.



Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα 21.30



Gilad Atzmon & Next Step Quartet



Εδώ σίγουρα πρόκειται για μια σύμπραξη κορυφής. Ο διάσημος Βρετανός, γεννημένος στο Τελ Αβίβ, σαξοφωνίστας, συνθέτης, συγγραφέας και ακτιβιστής Gilad Atzmon, με συνεργασίες με πρωτοκλασάτα ονόματα του διεθνούς χώρου, συμπράττει με ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά συγκροτήματα, τους Next Step Quartet επί σκηνής ενώνοντας τις δυνάμεις τους, την ανεξίτηλη φαντασία, την σπάνια ευαισθησία και λυρισμό, τον εκρηκτικό δυναμισμό τους, την απαράμιλλη δεξιοτεχνία τους με σκοπό να μας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά. Θα παρουσιαστούν παλιές και νέες συνθέσεις του Gilad Atzmon, στάνταρ της τζαζ και συνθέσεις του Next Step Quartet, παλαιότερες και νέες. Όλοι μαζί φτιάχνουν ένα μείγμα με όλα τα στοιχεία που κάνουν την μουσική αυτό που πρέπει να είναι, με κοινό γνώμονα την υψηλή συνθετική και αυτοσχεδιαστική αίσθηση και την καθηλωτική ενέργεια. Οι εν λόγω μουσικοί θα συνεργαστούν και θα δείξουν ότι στην μουσική δεν υπάρχουν σύνορα



Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Mathias Eick Quintet

*Με την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας



Ο πολύ γνωστός και διεθνώς αναγνωρισμένος Mathias Eick είναι Νορβηγός τζαζ μουσικός και ένα από τα χρυσά ονόματα της περίφημης ECM Records, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια λαμπρής δημιουργικής πορείας δίνοντας το στίγμα, ειδικά στον χώρο της τζαζ μουσικής. Το κύριο όργανο του είναι η τρομπέτα, αλλά παίζει και κοντραμπάσο, βιμπράφωνο, πιάνο και κιθάρα και έχει ηχογραφήσει για περισσότερα από 100 άλμπουμ.

Έχει συνεργαστεί με πολλά συγκροτήματα και κορυφαίους και μουσικούς όπως Chick Corea, Pat Metheny, Manu Katché, Lars Danielsson, Iro Haarla, Jacob Young, Mike Stern, Jon Balke, Mats Eilertsen, την εκρηκτική Jazz Trondheim Orchestra, το δημοφιλές jazz-ambient-rock συγκρότημα Jaga Jazzist, την εκλεκτή ψυχεδελική ροκ μπάντα Motorpsycho, το Jan Gunnar Hoff Group και πολλούς άλλους. Είναι γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Νορβηγό τραγουδιστή-τραγουδοποιό Thomas Dybdahl, και ηχογραφήσεις με τις Νορβηγικές μπάντες Turboneger, Dum Dum Boys, D'Sound και Bigbang. Έχει παίξει στους μεγαλύτερους χώρους του κόσμου, ενώ φέτος η συναυλιακή δραστηριότητα φέρνει το κουιντέτο του στα σπουδαιότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως της Jazzahead της Βρέμης και Jazz Baltica.



Ο Eick έχει στο ενεργητικό του σπουδαία βραβεία και διακρίσεις. Μεταξύ αυτών το 2007 κέρδισε το πολύ σημαντικό διεθνές βραβείο Jazz Educators 'Jazz International for Young Talent που του απονεμήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Φεστιβάλ Τζαζ που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, κέρδισε την Υποτροφία Statoil το 2009, αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη υποτροφία στη Νορβηγία, ενώ έχει διακριθεί με πλήθος σημαντικών βραβείων.



Όσο για το συγκρότημα Μathias Eick Quintet αποτελείται από πέντε εκπληκτικούς μουσικούς, από τους καλύτερους της Ευρώπης: Andreas Ulvo (πιάνο), Torstein Lofthus (τύμπανα), Audun Erlien (μπάσο) και Håkon Aase (βιολί). Η εξαιρετική πρωτότυπη, ατμοσφαιρική και αισθαντική μουσική του Mathias Eick αποτίει φόρο τιμής τόσο στο πραγματικά μοναδικό σκανδιναβικό ηχοτοπίο, όσο και στον λυρισμό και τη μελαγχολία του Καναδού ογκόλιθου της τζαζ Kenny Wheeler





Τιμές εισιτηρίων

10 ευρώ ανά βραδιά

22 ευρώ (ενιαίο και για τις τρεις βραδιές).