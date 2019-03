Το ΔΕΛΤΑ 360° βραβεύθηκε σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θύμιζε Όσκαρ…

Σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα επιπέδου που θυμίζει τα Όσκαρ, ολοκληρώθηκε ο Πανελλαδικός θεσμός των βραβείων ποιότητας & γεύσης των Estiatoria.gr Premium Awards 2019 με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360° να λαμβάνει έναν ιδιαίτερα τιμητικό τίτλο! Η ποιότητα της εκπαίδευσης, οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις και η πολυεπίπεδη συνεχής εξέλιξη και βελτίωση, οδηγούν τον όμιλο στο υψηλότερο βάθρο στον τομέα της εκπαίδευσης!

Μετά από περίπου μισό αιώνα παρουσίας στην εκπαίδευση και έχοντας δομές σε 4 πόλεις, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Καλαμάτα, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360° αναπτύσσεται διαρκώς, δημιουργώντας τομές στην κατάρτιση. Αποτελεί την πλέον πρωτοπόρα σχολή στον ελλαδικό χώρο, μιας και δημιουργεί νέες και καινοτόμες ειδικότητες με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς!

Το βραβείο «Εκπαιδευτικός Όμιλος της χρονιάς 2019» έρχεται να επιβεβαιώσει πως ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360° πραγματοποιεί το όνειρο κάθε νέου: Σωστή κατάρτιση και πλήρη εξειδίκευση στο ιδανικότερο περιβάλλον, από τους καλύτερους καθηγητές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση!

Στη διάρκεια διεξαγωγής των Premium Awards 2019 με το Gold Award των Golden Awards το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κατακλείστηκε από πλήθος κόσμου και η ελληνική γαστρονομία αποτυπώθηκε κρυστάλλινα ως ορόσημο για όλους τους επιτυχόντες!

Η παρουσία του ομίλου ήταν επιβλητική και μεγαλειώδης, με τους λαμπερούς σπουδαστές του εκπαιδευτηρίου να συμμετέχουν στη διαδικασία της απονομής των βραβείων και να αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το κρυστάλλινο βραβείο του τίτλου «Εκπαιδευτικός Όμιλος της χρονιάς 2019» παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια του Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360°, κυρία Όλγα Κριτσιμά, η οποία αναφέρθηκε στο εξαιρετικό έργο που επιτελείται στη ΔΕΛΤΑ 360° και ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την αναγνώριση!

Η τελετή απονομής είχε θεσμικό χαρακτήρα παρουσία του Leonid Gelibterman, Ρώσου προέδρου του παγκοσμίου οργανισμού γαστρονομίας UNWTO και Ambassador of Taste for the Global Gastronomy by Greek Taste Beyond Borders 2019.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360° υπήρξε υποστηρικτής της απονομής, αλλά και του Παγκόσμιου Συνεδρίου με τίτλο «Global Taste 2019» του GTBB που ακολούθησε των τελετής.

Λαμπερή παρουσιάστρια των βραβείων του Estiatoria.gr ήταν η Μαρία Αντωνά η οποία μετέδωσε στην τελετή απονομής την λάμψη της και το επικοινωνιακό της ταλέντο, μπροστά σε ένα κοινό που αριθμούσε παραπάνω από 400 καλεσμένους.

Info:

ΔΕΛΤΑ 360° Πάτρας

Αγίου Ανδρέου 47 & Κολοκοτρώνη 3

Τ: 2610 270551

[email protected]

https://www.iekdelta360.gr/