Αυξήθηκαν κατά 13,8% οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυξημένων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα μας, ήταν το 2018, μετά την ετήσια αύξηση κατά 28% από το 2016 στο 2017 και κατά 118,5% από το 2015 στο 2016. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2018 ανήλθαν σε 3.640,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 3.197,9 εκατομμύρια το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,8%.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Enterprise Greece Γρηγόρης Στεργιούλης στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ελληνο-Κινεζικού Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου.

Επίσης, υπενθύμισε ότι αυξητική τάση έχουν καταγράψει και οι ελληνικές εξαγωγές. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το 2018 ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ, έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστημα ανήλθε στο 10,7% (22.152,4 εκατομμύρια ευρώ από 20.010,6 εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία έφθασε το 10,6% (από 19.898,6 εκατ. ευρώ σε 22.011,0 εκατ. ευρώ).

Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, την οποία υποστηρίζει μέσω της στρατηγικής εξωστρέφειας που ακολουθεί παγκοσμίως. Στο πλαίσιο, λοιπόν, των διεθνών συνεργασιών της, συνέχισε ο πρόεδρος, εντάσσεται και η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με την Κίνα. «Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διαχρονικά υπήρξαν ιδιαίτερα στενές και τα τελευταία χρόνια έχουν διευρυνθεί ακόμη περισσότερο» πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο κ. Στεργιούλης γνωστοποίησε στη συνέχεια, ότι από το 2010 έως και το 2017 έχουν εισρεύσει στη χώρα μας, συνολικά από την Κίνα, καθαρές άμεσες επενδύσεις ύψους 677 εκατ. ευρώ. Σχετικά με το εμπόριο, οι εισαγωγές από Κίνα είναι, σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2018, 3,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προς Κίνα είναι 1 δισ. ευρώ.

Επίσης, o Enterprise Greece προωθεί ενεργά το ιδιαίτερα επιτυχημένο ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa στην αγορά της Κίνας και αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινέζοι επενδυτές καταλαμβάνουν την πρώτη θέση όσον αφορά στους επενδυτές ακινήτων που έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι «ο οργανισμός, πιστεύοντας στις πολλά υποσχόμενες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, διαμορφώνει και υλοποιεί στοχευμένες δράσεις διατηρώντας και διευρύνοντας συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και το Ελληνο-κινεζικό Επιμελητήριο. Σε μια νέα εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανάπτυξης, θεωρούμε ότι αυτή η αμοιβαίως επωφελής συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας σε τομείς αιχμής της χώρας μας».

Οι σημαντικότερες επενδύσεις από κινεζικές εταιρείες στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επιγραμματικά στις σημαντικότερες επενδύσεις στην Ελλάδα από κινεζικές εταιρίες:

1. Η επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά.

2. Η κινεζική Fosun έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια το 13,89% της ελληνικής Folli Follie. Παράλληλα, συμμετέχει στο fund που θα χρηματοδοτήσει το Project της Lamda Development στο πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Παράλληλα, διερευνά την ελληνική αγορά και για άλλα ενδιαφέροντα projects στον τομέα των ακινήτων αλλά και των ασφαλειών.

3. Η κινεζική εταιρία ΖΤΕ δημιούργησε διαμετακομιστικό κέντρο στον Πειραιά για τα προϊόντα της.

4. Νέο πιλοτικό κέντρο διανομής από την Huawei στον Πειραιά.

5. Hanergy: Το 2012 πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία για επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ στον ελληνικό κλάδο PV μέχρι το έτος 2016 με στόχο να κατασκευάσει και λειτουργήσει αντίστοιχα συνολικής δυναμικότητας 1000MW. Δημιουργία γραφείου στην Ελλάδα. Συνεργασίες με Enolia, Prenecon, Copelouzos Group and Solar Cells Group.

Επιπλέον, σημειώνεται και η χρηματοδότηση ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών από κινεζικές τράπεζες. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οι κινεζικές τράπεζες China Development Bank, EXIM Bank και ICBC έχουν διαθέσει άνω των 2 δισ. δολάρια σε ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ 2009 και 2017, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται από το 2010 και η China Development Bank, που συμμετέχει στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της Cosco στον Πειραιά.

Ο κ. Στεργιούλης υπογράμμισε ότι Ιδιαίτερα σημαντικό για τις κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι το τριετές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας - NDRC, που υπεγράφη το Μάιο του 2017 στο Πεκίνο. Σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2017-2019, είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας One Belt and One Road με την αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας. Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε βασικούς τομείς, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση και θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την κοινή ανάπτυξη των δύο χωρών.

Οι τομείς πρώτης προτεραιότητας του τριετούς Action Plan, είναι αυτοί των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ενώ υπάρχουν περιθώρια να επεκταθεί η συνεργασία και σε άλλους πιθανούς τομείς. Της υπογραφής ακολούθησαν συμφωνίες μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο του τριετούς Action Plan. Συγκεκριμένα, η πρώτη συμφωνία αφορούσε τη συνεργασία του ομίλου Κοπελούζου και του Shenhua Group, ύψους 3δισ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας και η δεύτερη την FORTHNet με την ΖΤΕ με την υποστήριξη των κινεζικών εταιρειών Shanghai Gongbao Business Consulting και KaiXinRong Group και αφορούσε την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση για την προώθηση του τριετούς Action Plan Ελλάδας - Κίνας, και η συνάντηση πλαισιώθηκε από την υπογραφή τεσσάρων συμφωνιών συνεργασίας ανάμεσα σε ελληνικές και κινεζικές εταιρείες:

1. Συμφωνία Ανάπτυξης μεταξύ της SHENHUA GROUP CORPORATION LIMITED και του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

2. Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της SHENHUA, της ΔΕΗ και του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

3. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της CHINA DEVELOPMENT BANK και του ΑΔΜΗΕ

4. Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της CHINA DEVELOPMENT BANK, του ΟΜΙΛΟΥ ΜYΤΙΛHΝΑΙΟΣ και της China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd (NFC).