Νέος Διευθυντής Πωλήσεων στη Λουξ ο Δημήτρης Λυμπέρης

Ο Δημήτρης Λυμπέρης ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων της Λουξ, τον Ιανουάριο του 2019, για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας καθώς και για τις περιφέρειες Νήσων Αιγαίου και Κρήτης με επιτυχημένη εμπειρία 20 ετών στον κλάδο των πωλήσεων εστιασμένη κυρίως στην αγορά τροφίμων, έχοντας σημαντικές κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες τόσο στην αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας όσο και στον επαγγελματισμό που τον χαρακτηρίζει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Λυμπέρης έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο και η πολυετής εργασιακή του εμπειρία εστιάζει κυρίως στη δόμηση πελατοκεντρικών σχέσεων, στην αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας καθώς και στη στρατηγική πωλήσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο των τροφίμων και όχι μόνο.

Η διοίκηση της Λουξ καλωσορίζει τον Δημήτρη Λυμπέρη στην εταιρεία και του εύχεται καλή επιτυχία στην επίτευξη των κοινών στόχων και προσδοκιών.



Λίγα λόγια για τη Λουξ

Η Λουξ, η μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών, με παρουσία στην αγορά από το 1950, ξεχωρίζει για τις αυθεντικές συνταγές, την υψηλή ποιότητα και τη χαρακτηριστική γεύση των προϊόντων λουξ, ακολουθώντας μια σταθερή ανοδική πορεία. Με τίτλους όπως, Superbrand 2017 και "Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν"- Made in Greece 2017, συνεχίζει να διακρίνεται για την προτίμηση των καταναλωτών, με ισχυρή παρουσία στα ράφια εντός και εκτός συνόρων. Η πρόσφατη δυναμική της είσοδος στο χώρο των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών και του παγωμένου τσαγιού με τις καινοτόμες σειρές λουξ plus 'n light και λουξ plus 'n light tea αντίστοιχα, έχει αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.