Ο Κρίστιαν Μπέιλ ευχαρίστησε τον Σατανά για τη Χρυσή Σφαίρα!

Να ευχαριστήσει τον Σατανά για την έμπνευση που του χάρισε τη χρυσή σφαίρα αποφάσισε Κρίστιαν Μπέιλ. Ο Βρετανός ηθοποιός κέρδισε χθες τη Χρυσή Σφαίρα Α' ανδρικού ρόλου σε μουσική ή κωμική ταινία, για τον ρόλο του Αμερικανού αντιπροέδρου Ντικ Τσένεϊ στην ταινία Vice.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το περίοπτο βραβείο, ο 45χρονος ευχαρίστησε, χαριτολογώντας, τον άρχοντα του Σκότους.

«Ένα ευχαριστώ στον Σατανά που μου έδωσε έμπνευση να παίξω αυτόν τον ρόλο».

Μάλιστα η Εκκλησία του Σατανά ανάρτησε στην επίσημη σελίδα της στο Twitter τις ευχαριστίες του Μπέιλ, σχολιάζοντας «Δόξα στον Κρίστιαν! Δόξα στον Σατανά!».

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale's own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi