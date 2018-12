Κιμ Καρντάσιαν: Έχει γεμίσει το σώμα μου από την ψωρίαση

Ανοικτά για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μίλησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα στους φίλους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κιμ Καρντάσιαν. Η Κιμ παραδέχθηκε ότι έχει γεμίσει το σώματα της από την ψωρίαση που αντιμετωπίζει λέγοντας ότι έχει γεμίσει το σώμα της και πώς δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ήρθε η ώρα να κάνω κάτι με την ψωρίαση. Έχει γεμίσει το σώμα μου. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και σε αυτό το σημείο δεν μπορώ καν να το καλύψω», έγραψε συγκεκριμένα προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τους φανς της.

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!!