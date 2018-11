Η Μπαρ Ραφαέλι πετά από πάνω της την ισλαμική μαντίλα, μιλά για το Ιράν και την ελευθερία και προκαλεί αντιδράσεις στους μουσουλμάνους

Η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας ρούχων Hoodies με πρωταγωνίστρια τη Μπαρ Ραφαέλι έχει προκαλέσει σάλο στα social media.

Το διάσημο μοντέλο από το Ισραήλ στο διαφημιστικό κλιπ για την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος, πετά από πάνω της με μια απότομη κίνηση τη νικάμπ (ισλαμική μαντίλα) την ώρα που μια λεζάντα διερωτάται : «Μήπως είμαστε στο Ιράν;»

Στη συνέχεια χορεύει απελευθερωμένη. «Η ελευθερία είναι κάτι βασικό», αναφέρει το σλόγκαν της διαφήμισης και της νέας σειράς ρούχων του μοντέλου, αποκαλύπτοντας το κόνσεπτ πίσω από το διαφημιστικό.

Η διαφήμιση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από πολλούς μουσουλμάνους που θεωρούν ότι το μοντέλο εξίσωσε τη θρησκεία τους με την καταπίεση.

This has to be the most ignorant and racist ad I’ve ever seen and I can’t believe a whole company approved this.. I’m disgusted and at a loss of words. pic.twitter.com/oiY1XB27EH