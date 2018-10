Αυτές είναι οι 25 πολυεθνικές με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στον κόσμο

To Great Place to Work ® , για 8η διαδοχική χρονιά, αξιολογεί και ανακοινώνει τις 25 πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ξεχωρίζουν το 2018 για το εργασιακό περιβάλλον τους (World's Best Workplaces List).

Η Salesforce κατατάσσεται πρώτη, ακολουθούμενη από την Hilton και τη MARS, οι οποίες συνθέτουν την πρώτη τριάδα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πέντε από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύονται (MARS, DHL Express, AbbVie, SC Johnson και 3M) το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα, καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το καλό εργασιακό περιβάλλον τους.

Οι 15 από τις 25 πολυεθνικές που διακρίνονται, έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Οι κλάδοι που συναντώνται συχνότερα στη λίστα είναι οι Information Technology και Manufacturing & Production.

Όσοι ενδιαφέρονται να δουν τα προφίλ των εταιρειών που διακρίνονται, μπορούν να επισκεφτούν την ακόλουθη σελίδα: https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/worldsbest/2018.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στην υφήλιο όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον τους. Μία εταιρεία, για να ενταχθεί σε αυτήν τη λίστα, πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε πέντε εθνικές λίστες Best Workplaces ανά τον κόσμο, να έχει το ελάχιστον 5.000 εργαζόμενους, παγκοσμίως και το 40% του εργατικού δυναμικού της να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της.

Ακολουθεί η λίστα των 25 World's Best Workplaces για το 2018:

Salesforce

Hilton

Mars, Inc

Intuit Inc

The Adecco Group

DHL

Mercado Libre

Cisco

Daimler Financial Services

SAS Institute Inc.

National Instruments Corporation

Stryker

SAP SE

Hyatt Hotels Corporation

Cadence Design Systems Inc

AbbVie

American Express

SC Johnson

EY

Admiral Group plc

3M

Belcorp

Adobe Systems Incorporated

Natura

Scotiabank

Πηγή: ΑΠΕ