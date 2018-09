Την έκοψαν λόγω πλαστικών από το Next Top Model και έγινε... "μάχη"στο twitter!

Το σόου Greece's Next Top Model έκανε πρεμιέρα στο STAR και έχει ήδη κερδίσει την πρώτη μικρή μάχη, αυτή του Twitter. To #GNTMgr είναι Νο1 στα trends του ελληνικού Twitter ενώ ο ανταγωνιστής My Style Rocks στον ΣΚΑΪ είναι δεύτερος.

Στη φάση της επιλογής των κοριτσιών το παιχνίδι

Το Greece's Next Top Model είναι ακόμη στη φάση της επιλογής των κοριτσιών που θα συνεχίσουν στο παιχνίδι.

Στο ρόλο των κριτών είναι η Βίκυ Καγιά, ο φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός, ο σχεδιαστής Άγγελος Μπράτης και το supermodel από την Πάτρα, Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Οι οντισιόν ξεκίνησαν με μια διαγωνιζόμενη που δίχασε τους κριτές και λίγο μετά το Τwitter.

H Ιωάννα εντυπωσίασε τους κριτές, αλλά σύντομα άρχισε η κριτική. Η Βίκυ Καγιά την ρώτησε τι έχει κάνει πάνω της και η υποψήφια απάντησε στήθος, χείλια και βλεφαρίδες.

Οι κριτές είπαν πως το σώμα της είναι ακατάλληλο λόγω πλαστικών και η παίχτρια κατέληξε να κλαίει.

Δείτε το βίντεο για να καταλάβετε γιατί γίνεται χαμός στο Twitter!

Δεν πειράζει να τα λένε αυστηρά αυτά. Να τα ακούνε και οι άλλες μπας και συνέλθουν, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Νέες κοπέλες, πάνε και χαλάνε το πρόσωπο και το σώμα τους με βλακείες της μόδας. Μόνιμες, προσωρινές ή και επικίνδυνες. #gntmgr — Σοφία Πετρίλο (@alalataxeili) September 10, 2018

Μου αρέσει που κράζουν το σημερινό πρότυπο γυναίκας: ψεύτικα χείλια, βυζια, δόντια, ζυγωματικά, βλεφαρίδες #gntmgr — Kitsa®️ (@Kitsa_is_back) September 10, 2018

#GNTMgr Καγιά σε πάω λίγο παραπάνω που κράζεις τις πλαστικούρες. — Εύη.official ???????? (@eviko2005) September 10, 2018

Μπραβο στην Καγιά που λέει ότι είναι λάθος να κάνουν πλαστικές στο στήθος...κ υαλουρονικο στα χείλη. Γέμισε το ινσταγκραμ με δήθεν «μοντέλα» ???? #nexttopmodelgr #GNTMgr — •μιςς ????????????????????????????????????????‍♀️• (@brunetteleopard) September 10, 2018

Πρώτη κουβέντα τι έχεις πειράξει στο πρόσωπο σου ΘΕΟΣ #GNTMgr — Christina????️‍???? (@raver_christina) September 10, 2018

Τώρα αυτή η εκπομπή θα αποτελέσει πρότυπο για τα νέα κοριτσια? Ωραία ειναι να σε κοιτάνε 4 τύποι σαν άλογο στα δόντια #GNTMgr — Μαρια με τα κίτρινα (@TragouliaMaria) September 10, 2018

Στο μεταξυ η βιομηχανια της μοδας εχει κανει ολα τα κοριτσακια να νομιζουν οτι η παραμικρη ατελεια ειναι αμαρτια αλλα στο #GNTMgr ολοι με μια φωνη αναρωτιουνται "Ποιος τους ειπε να πειραζονται κ να κανουν πλαστικες;" Σε λιγο θα αναρωτηθουν κ ποιος τους ειπε να κανουν διαιτα. — Βάσω (@DEN_koimamai) September 10, 2018