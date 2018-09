Μετεωρολογικούς, παλιρροϊκούς σταθμούς και κυματογράφο προμηθεύεται η Περιφέρεια για τη μελέτη της διάβρωσης των ακτών στη Δυτική Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, με αντικείμενο την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου και ξεκίνησε η υλοποίηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο: TRITON – (Development of management Tools and directives for immediate protection of bIodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems) που εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% ΠΔΕ).

Οι παράκτιες περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω φυσικών αιτίων (εκτεταμένες προσβολές, θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών, όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες υποδομές. Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που υπογράφηκε το 2008, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα.

Στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει στον Νομό Αχαΐας δύο Μετεωρολογικούς σταθμούς, δύο παλιρροιογραφικούς σταθμούς και ένα κυματογράφο (ωκεανογραφικό σταθμό) για την μελέτη του φαινομένου. Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν μέσω ενημερωτικών ημερίδων και ενημερωτικών δράσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Από την Ιταλία, η Περιφέρεια Απουλίας (επικεφαλής) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24μηνη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 858.489,59 ευρώ.

Κύριοι στόχοι του έργου